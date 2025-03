Il Purgatorio di Dante: spettacolo itinerante a Villa Campolieto di Ercolano

© Napoli da Vivere

Una rappresentazione coinvolgente del Purgatorio di Dante tra le bellezze di una Villa del Miglio d’oro ad Ercolano.

Venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025 nella splendida Villa Campolieto ad Ercolano ci sarà un evento da non perdere, “Il Purgatorio di Dante” un bellissimo spettacolo itinerante tra le stanze della favolosa villa edificata per volontà del Principe Luzio De Sangro a metà del 1700 cui lavorarono anche Luigi e poi Carlo Vanvitelli.

Per due giorni nei vari ambienti della storica Villa del Miglio d’Oro a Ercolano, si svilupperà il racconto della Divina Cantica: dall’incontro con Catone Uticense, guardiano del Purgatorio, si giunge all’Antipurgatorio dove una prima schiera di pigri e negligenti, tra cui Manfredi I di Svevia e Pia de’ Tolomei, attende il tempo di purificazione necessario a permettere loro di accedere al Purgatorio vero e proprio.

Il Purgatorio di Dante tra le bellezze di Villa Campolieto

Per due giorni potremo “vivere” il Purgatorio del Sommo Poeta tra le bellezze di questa splendida villa del Miglio d’oro. Un viaggio emozionante tra le sette cornici concentriche, in cui le anime scontano i loro peccati per purificarsi prima di accedere al Paradiso con una pena pari ai peccati commessi durante la vita.

E in queste cornici incontreremo vari personaggi come Omberto Aldobrandeschi tra i superbi, il Papa Adriano V e il poeta Publio Papinio Stazio tra gli avari, Forese Donati nella cornice dei golosi, Sapia tra gli invidiosi. Uno spettacolo da non perdere in un luogo straordinario proposto da “Tappeto Volante”

Spettacolo itinerante realizzato nei saloni della settecentesca villa Borbonica della durata di un’ora e 15 minuti che sarà ripetuto in vari orari nei giorni previsti

Parcheggio Gratuito all’interno della Villa Campolieto

Costi orientativi biglietti: Intero: 26.00 € – Ridotto Junior (bambini dai 5 ai 12 anni): 16.00 € Ridotto Gruppi (min. 20 persone) – Cral – Associazioni: 21.00 €. Disponibili atre tipologie

Tutte le informazioni sul sito ufficiale

