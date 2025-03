Alla Certosa e Museo di San Martino una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie

© Napoli da Vivere

Una domenica a San Martino per i piccoli partecipanti e le loro famiglie che potranno osservare e scoprire insieme i panorami della città del Seicento e ricostruire una personale veduta contemporanea, realizzando piccole opere d’arte. Evento gratuito per i bambini e ingresso agevolato per i genitori.

Domenica 16 marzo 2025 alle ore 10.30 torna alla Certosa e Museo di San Martino l’evento MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglia.

Un nuovo appuntamento di Musama’ che prevede delle attività per bambini, e per le famiglie, che si ispireranno spunto dalla mostra ‘Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento’ in esposizione in questo periodo nel museo. L’appuntamento si terrà nella settimana della Giornata nazionale del paesaggio per promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e di sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati,

L’attività di domenica 16 marzo al Museo di San Martino

I piccoli partecipanti e le loro famiglie saranno guidati dall’Associazione Archipicchia! – Architettura per bambini ad osservare insieme i panorami della città del Seicento, minuziosi e per certi versi sognanti e a ricostruire una personale veduta contemporanea, realizzando piccole opere d’arte.

L’attività è rivolta a un numero massimo di 20 bambini dai 6 ai 12 anni in su e le loro famiglie, con prenotazione obbligatoria alla mail accoglienza.sanmartino@cultura.gov.it

Le attività di MUSAMÁ for family la Certosa e Museo di San Martino si svolgono nella seconda domenica del mese per il pubblico delle famiglie.

Tutte le attività di MUSAMÁ for family sono gratuite per i bambini ;

; gli accompagnatori possono partecipare in 2 con 1 biglietto (ordinario € 6,00 , ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00 , gratuito fino a 18 anni).

(ordinario € 6,00 , ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00 , gratuito fino a 18 anni). Maggiori Informazioni – Certosa e Museo di San Martino

