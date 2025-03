Giornata Nazionale del Paesaggio: a Napoli tour gratuito alla scoperta del Parco Archeologico del Pausilypon

© Napoli da Vivere

Una visita guidata per conoscere le bellezze del Parco Archeologico del Pausilypon di Napoli, un luogo di rara bellezza che unisce l’incanto del paesaggio naturale allo splendore della storia antica.

Venerdì 14 marzo 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2025 si terrà un tour gratuito alla scoperta del Parco Archeologico del Pausilypon. L’evento, dal titolo “Pausilypon: un paesaggio che placa il dolore…” vuole far conoscere le straordinarie bellezze del Parco Archeologico del Pausilypon di Napoli, un luogo di rara bellezza che unisce la magnificenza del paesaggio naturale alla profondità della storia antica, tra arte, archeologia e natura.

L’evento è a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e dell’Area Marina protetta della Gaiola.

Dalla grotta di Seiano ai resti della villa romana di Pollione

Uno straordinario tour che avrà inizio dall’ingresso della Grotta di Seiano, in Discesa Coroglio 36 e che dopo un affascinante e suggestivo cammino sotterraneo di 770 metri ci porta nell’area dei teatri del Parco Archeologico del Pausilypon,. I visitatori si troveranno in sito di incomparabile valore storico e paesaggistico, dove sarà possibile ammirare i resti della sontuosa villa costruita nel I secolo a.C. dal cavaliere romano Publio Vedio Pollione. Una villa straordinaria che si estendeva dal promontorio che sovrasta la Baia di Trentaremi fino a mare, un luogo bellissimo che ancora oggi regala una vista spettacolare sul Golfo di Napoli.

I partecipanti saranno accompagnati in questo affascinante viaggio nel tempo da guide esperte, che offriranno un approfondimento non solo sui temi archeologici, ma anche sulle peculiarità geologiche e floro-faunistiche del sito. Una bella occasione per ammirare uno dei paesaggi più straordinari del Golfo, così decantato anche da artisti e scrittori dei secoli scorsi.

Il tour si terrà venerdì 14 marzo 2025 alle ore 10 con partenza dalla Grotta di Seiano, alla Discesa Coroglio, 36. La durata è di 1 ora e 30 minuti circa e la partecipazione è gratuita su prenotazione online sul sito della Gaiola. C’è una voce speciale dedicata nella pagina

Il tour è svolto dal CSI Gaiola onlus d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Come visitare il Parco Archeologico del Pausilypon a Napoli

Oltre al tour gratuito speciale il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus effettua regolarmente visite guidate alla scoperta della Pausilypon Imperiale dal Martedì al Venerdì alle 11:00 e il Sabato, Domenica e Festivi alle 10:30 e alle 12:15 con un piccolo pagamento per adulti di € 7/persona e per bambini da 7 a 14 anni € 4/persona, e gratuito per bambini fino 6 anni.

Informazioni sulle visite – CSI Gaiola onlus

