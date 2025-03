Concerti per Federico: concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti insieme all’Università Federico II

Ph Facebook Nuova Orchestra Scarlatti

Ritorna, anche per il 2025, i Concerti per Federico, una rassegna gratuita da non perdere, che presenta straordinari concerti della Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli

Inizia giovedì 13 marzo 3025 alle ore 19, nella Chiesa dei SS.Marcellino e Festo, la rassegna dei “Concerti per Federico” 2025 della Nuova Orchestra Scarlatti. I concerti sono gratuiti e aperti a tutti.

Il primo concerto dell’edizione 2025 si chiama “Armonia e Invenzione” e propone un programma strumentale spaziante dal Settecento al Novecento con alcuni capolavori scarlattiani tra cui il Concerto grosso n. 3 in fa maggiore, pieno di verve veneziana, e due delle Sinfonie di Concerto Grosso (n. 3 in re minore per flauto e archi e n. 2 re maggiore per flauto tromba e archi) composte a Napoli nel 1715,

I Concerti per Federico per la celebrazione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725)

‘“Armonia e Invenzione“, con le musiche di A. Scarlatti, G. Torelli, E. Grieg e B. Britten sarà il concerto inaugurale di “Scarlatti 300”, edizione 2025 dei “Concerti per Federico”, che è caratterizzata quest’anno da un tema espressamente voluto dalla Federico II: la celebrazione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725), sommo compositore, siciliano di nascita, ma attivo soprattutto a Napoli e Roma.

La rassegna proseguirà con altri 4 appuntamenti sempre nella Chiesa dei SS.Marcellino e Festo il 27 marzo “Civiltà partenopea” (musiche di A. Scarlatti. T. Albinoni, P., del 17 aprile “Amori & Virtù” (pagine vocali e strumentali di A. Scarlatti. G. Bononcini, G. F. Händel, A., del 15 maggio “ScarlattinJazz” (musiche di A. Scarlatti, B. Persico e al.) e poi l’ultimo dell’ 8 giugno VII all’Orto Botanico nell’ambito di Orto Sonoro con “Scarlattiana 2025” (musiche di Alessandro e Domenico Scarlatti).

Tutti gli eventi della rassegna, rivolti al mondo universitario sono aperti a tutta la cittadinanza e sono a ingresso Libero. I primi 4 concerti si terranno nella splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10) l’ultimo all’Orto Botanico.

Concerti per Federico 2025 – Nuova Orchestra Scarlatti

Giovedì 13 marzo 2025 ore 19 – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo – “Armonia e Invenzione” – musiche di A. Scarlatti, G. Torelli, E. Grieg e B. Britten –

Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso Libero. Maggiori informazioni

