Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa: Speciale Festa del Papà 2025

Giochi, laboratori e momenti speciali padre-figli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Domenica 16 marzo 2025, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un vero e proprio paradiso per le famiglie con un’edizione speciale della Giornata dei Bambini, interamente dedicata alla Festa del Papà. Un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, tra laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività da condividere con il proprio papà.

A partire dalle 9:30 fino alle 17:00, il Museo di Pietrarsa ospiterà una serie di laboratori tematici pensati per bambini dai 5 ai 13 anni. Ogni piccolo partecipante potrà scegliere due attività tra le tante disponibili, tutte progettate per stimolare la fantasia, la collaborazione e il legame tra padre e figlio.

Ecco alcune delle attività in programma:

“Pap à, io e te in una foto” : un’esperienza per immortalare un momento speciale con il proprio papà.

: un’esperienza per immortalare un momento speciale con il proprio papà. “Il mio campione” : un gioco per dimostrare che ogni papà è un eroe.

: un gioco per dimostrare che ogni papà è un eroe. “Pap à sei il mio capolavoro” : laboratorio artistico per creare un ricordo speciale.

: laboratorio artistico per creare un ricordo speciale. “Il tesoro di papà “ : un’avventura tra enigmi e sorprese.

: un’avventura tra enigmi e sorprese. “Il portadocumenti di papà “ e “Portacellulare di papà “ : attività manuali per realizzare regali unici.

e : attività manuali per realizzare regali unici. “Il treno enigmistico” : un viaggio tra quiz e divertimento.

: un viaggio tra quiz e divertimento. “Il mio papà è un super-eroe”: per celebrare ogni papà con creatività.

Ogni laboratorio si svolgerà in più turni durante la giornata, garantendo un’organizzazione fluida e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 14 anni

Una delle grandi novità di questa edizione è l’ingresso gratuito per tutti i bambini sotto i 14 anni, purché accompagnati da un adulto pagante. Ogni adulto potrà portare con sé fino a due bambini gratuitamente, rendendo questa esperienza accessibile a tutta la famiglia.

Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione. Basterà contattare il numero 335 6422368 tramite WhatsApp.

Festa del Papà 2025 e Giornata dei Bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Quando: Domenica 16 marzo 2025

Domenica 16 marzo 2025 Orari: Dalle 9:30 alle 17:00

Dalle 9:30 alle 17:00 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: Ingresso gratuito per bambini fino ai 14 anni (massimo due per adulto pagante)

Ingresso gratuito per bambini fino ai 14 anni (massimo due per adulto pagante) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 335 6422368

Maggiori dettagli sul sito web

