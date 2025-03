Campania Libri Off: incontri con scrittori in attesa del Campania Libri Festival, la grande fiera dell’editoria

facebook Palazzo Reale

Tanti incontri ed eventi con scrittori a Napoli anche nel mese di marzo per il Campania Libri Off che continuerà a proporci tanti eventi, anche per questo periodo, per accompagnarci verso la prossima edizione di Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria, che si terrà a Napoli, a Palazzo Reale dal 2 al 5 ottobre 2025.

I prossimi incontri da non perdere sono:

9 marzo 2025 – ore 11 – “Persefone” di Isabella Ramella (Homo Scrivens) – Museo Duca di Martina in Villa Floridiana – Auditorium, via Cimarosa, Napoli – Dialogano con l’Autrice: Pino Imperatore e Ginella Palmieri – Letture a cura di Liliana Palermo – Interventi musical di I Vandalia e Matteo Randolo

10 marzo 2025 – ore 18 – "Non ce n'è Coviddi. Cinque anni di Covid: è andato tutto bene?" di Gianni Molinari (Guida editori) – LaFeltrinelli Libri e Musica, Via S. Caterina, 23, Napoli – Intervengono: Vincenzo De Luca, Roberto Napoletano

11 marzo 2025 – ore 18 – Romance Bookclub a cura di Romance Book Party LaFeltrinelli Libri e Musica, Via S. Caterina, 23, Napoli – Libro del mese: “Dammi mille baci” di Tillie Cole

12 marzo 2025 – ore 18 – “Cronache senza gloria. Operazione Aléxandros” di Elisa Ruotolo (Marotta & Cafiero) LaFeltrinelli Libri e Musica, Via S. Caterina, 23, Napoli – Dialoga con l’Autrice Miryam Gison Letture a cura di Mauro di Micco

14 marzo 2025 – ore 18 – “La grande sete” di Enrica Cassano (Garzanti) – Libreria Ubik, Via Benedetto Croce, Napoli – Dialoga con l’Autrice Lorenzo Marone

15 marzo 2025 – ore 18 Inaugurazione della libreria “La Scugnizzeria. Libri, giocattoli e magie” Centro Commerciale Mugnano, Via Pietro Nenni 54, Mugnano di Napoli – Interventi del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro e del direttore del centro commerciale Vincenzo Maria

18 marzo 2025 – Ore 18 Patrizia Rinaldi presenta “Il corredo” (Piemme) – Interviene Eduardo Savarese. Letture a cura di Marcello Romolo. LaFeltrinelli Libri e Musica, Via S. Caterina, 23, 80133 Napoli NA

24 marzo 2025 – ore 18 – Antonio Camorrino presenta “Da Dio all’Io: riflessioni sul sacro” (Mondadori Università) The Spark Creative Hub, Piazza Bovio 33

25 marzo 2025 – ore 18 – Andrej Longo presenta “Undici. Non dimenticare” (Sellerio Editore) Libreria IoCiSto, Via Cimarosa 20 Vomero

Tra gli altri appuntamenti anche un evento organizzato dall’Associazione Italiana Editori:

21 marzo – Ore 10:30 – “Per una primavera della lettura al sud. Dialoghi e progetti per far crescere il Paese” – Sala Marrama della Fondazione Banco di Napoli (via dei Tribunali, 213 Napoli). Il convegno mira a rimettere il libro al centro della riflessione sul Mezzogiorno, evidenziando l’importanza della promozione della lettura per la crescita del Paese. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.aie.it.

