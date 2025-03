Aperitivo Artistico al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Un invito a immergersi nella bellezza delle arti performative, accompagnato da narrazioni culturali e ambientazioni straordinarie

Sabato 15 marzo 2025, il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove arte, danza e storia si fondono in un’atmosfera suggestiva.

La serata si apre con un raffinato aperitivo di benvenuto, che crea il contesto ideale per immergersi nel mondo delle arti performative. I partecipanti avranno l’opportunità di lasciarsi trasportare dalla bellezza della coreografia “Immagini”, firmata da Irma Cardano, artista di fama internazionale. Questa performance di danza apre il sipario su una serata ricca di sorprese, in cui ogni movimento e ogni gesto raccontano una storia fatta di passione e creatività.

L’evento prosegue con l’intervento dell’attore Giovanni Del Monte, noto per le sue apparizioni in numerose fiction televisive. Con il suo carisma e la sua esperienza, l’attore guiderà il pubblico in un percorso narrativo che rivela i segreti e le meraviglie del centro museale. Durante il racconto, gli ospiti scopriranno la ricchezza delle collezioni di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia e Fisica, trasformando la visita in un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Il momento clou della serata si svolge nella magnifica sala monumentale, in cui una collezione di oltre 45.000 minerali provenienti da ogni angolo del mondo funge da sfondo per una performance di danza. L’ambientazione unica e l’illuminazione studiata enfatizzano il connubio tra la magnificenza della natura e l’espressività del movimento, regalando emozioni indimenticabili.

L’Aperitivo Artistico si configura come un’opportunità esclusiva per riscoprire Napoli sotto una nuova luce. L’evento, pensato per un pubblico di tutte le età (consigliata a partire dai 10 anni), coniuga divertimento, cultura e arte in un’unica, straordinaria serata. I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp, garantendo così un’esperienza riservata e curata nei minimi dettagli.

Quando : Sabato 15 marzo 2025

: Sabato 15 marzo 2025 Orari : Turni di accesso alle 17.00 – 19.00 – 21.00

: Turni di accesso alle 17.00 – 19.00 – 21.00 Dove : Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche, Via Mezzocannone n° 8, Napoli

: Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche, Via Mezzocannone n° 8, Napoli Prezzo biglietto : 20€ per adulti, 10€ per ragazzi (fino a 17 anni)

: 20€ per adulti, 10€ per ragazzi (fino a 17 anni) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 3756139180 – www.nomeaeventi.it

