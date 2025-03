Subsonica Club Tour 2025 a Napoli: Concerto Imperdibile alla Casa della Musica

Subsonica 2025 casa della musica napoli

Dopo il grandissimo successo della prima parte del tour live che, a febbraio, che li ha visti esibirsi nelle principali città europee con sei date sold out, i Subsonica arrivano a marzo in Italia e anche a Napoli, con il loro “Subsonica Club Tour 2025”. A Napoli, e poi a Modugno in Puglia, le uniche date del Sud

Si terrà a Napoli sabato 22 marzo 2025 alla "Casa della musica" un unico concerto live dei Subsonica, il"Subsonica Club Tour 2025".

Un grande concerto live che arriva dopo l’estate 2024 trascorsa sui palchi dei più importanti festival italiani, e che ha visto poi i Subsonica esibirsi a febbraio 2025 in varie date tutte sold out, dal debutto a Londra (UK), passando per Amsterdam (NL), Bruxelles (BE), Madrid (ES), fino alla conclusione a Barcellona (ES).

A Marzo 2025 i Subsonica tornano ad esibirsi nei grandi club in Italia

A marzo 2025 i Subsonica si esibiranno in Italia con vari concerti a Milano, Padova, Firenze, Roma a Venaria Reale, a Bologna e a Modugno, passando per un grande concerto a Napoli il 22 marzo alla Casa della Musica.

“Subsonica Club Tour 2025” sarà l’occasione per vivere tutta la potenza e il calore della band sul palco che, dopo quasi 30 anni di storia, continua a trasmettere la propria ineguagliabile energia dal vivo.

Oltre al live tour Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio stanno attualmente scrivendo il nuovo disco, che farà seguito a “Realtà Aumentata”, uscito il 12 gennaio 2024 e sarà il decimo in studio e composto da undici canzoni scritte nell’arco del 2023.

Quando: Sabato 22 marzo 2025, inizio serata secondo programma ufficiale.

Dove: Casa della Musica, Napoli.

Biglietti: Disponibili su TicketOne e Vivaticket, prezzi vari in base al settore.

