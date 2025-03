De Rerum Natura [There is no planet B]: Al San Ferdinando dal 6 al 16 marzo

© ivan nocera per teatro di napoli - Ph Facebook Teatro di Napoli

Arriva a Napoli, al San Ferdinando, il De Rerum Natura per la regia di Davide Iodice dopo il grande successo estivo della prima che si è tenuta nello straordinario Teatro Grande di Pompei nel corso del Pompeii Theatrum Mundi.

Dal 6 al 16 marzo 2025 al Teatro San Ferdinando di Napoli, arriva il De Rerum Natura [There is no planet B] liberamente ispirato al De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro con l’ideazione, adattamento e regia di Davide Iodice e la drammaturgia di Fabio Pisano

Dopo il grande successo del debutto, avvenuto nell’ambito della settima edizione di Pompeii Theatrum Mundi della scorsa estate, potremo vedere al San Ferdinando il De rerum natura [There is no planet B] portato in scena da Davide Iodice, che ci racconta il rapporto tra uomo e natura nel nostro tempo.

Biglietti in Vendita: Assicurati il Tuo Posto per De Rerum Natura a Napoli Scopri la forza di De Rerum Natura [There is no planet B], un’opera originale di Davide Iodice che unisce filosofia e teatro. Assisti a un racconto intenso sul rapporto tra uomo e natura, in scena dal 6 al 16 marzo 2025 al Teatro San Ferdinando di Napoli. Prenota ora e immergiti in un’esperienza culturale unica! Acquista il tuo biglietto su VivaTicket (Link affiliato)

Un testo liberamente ispirato al De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro

Al San Ferdinando, il teatro di Eduardo, che in questo periodo può essere visitato con interessanti visite teatralizzate, il De rerum natura [There is no planet B], di Davide Iodice ci viene presentato in maniera originale.

Ispirati al poema di Lucrezio, sei episodi raccontano il rapporto tra uomo e natura nel nostro tempo: a raccordare tra loro gli episodi, c’è la voce della Natura, che, mediante l’uso dei versi originali dell’opera di Lucrezio, si rivela quale forza primordiale e motrice di tutte le cose.

La drammaturgia è stata poi adattata dal regista, Davide Iodice, che ha composto una partitura per la messa in scena, rielaborando alcune parti del testo e, eliminandone altre. Uno spettacolo che ha già raccolto un grande successo di pubblico e critica a Pompei e che ora ci viene riproposto nel “Teatro di Eduardo”. Da non perdere.

Non Perdere De Rerum Natura Napoli: Acquista il Tuo Biglietto Subito!

Quando: Dal 6 al 16 marzo 2025, orario di inizio spettacolo secondo il programma ufficiale.

Dove: Teatro San Ferdinando, Napoli.

Biglietti: Disponibili su VivaTicket, con prezzi variabili a seconda del settore scelto.

Maggiori informazioni: Teatro San Ferdinando Napoli – info 081 551 03 36

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità