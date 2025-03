Visite guidate straordinarie alla Villa di Poppea ad Oplontis ed Ingresso gratuito per le donne

Per la festa della donna si terranno alcuni itinerari guidati gratuiti tra le straordinarie bellezze della Villa di Poppea ad Oplontis, l’odierna Torre Annunziata

Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ci sarà l’ingresso gratuito per le donne nei Musei e luoghi dell’arte statali. A Torre Annunziata, nella bellissima Villa di Poppea ad Oplontis, si terrà l’evento “Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia” che prevede degli itinerari guidati nella villa, con ingresso gratuito per le donne, durante i quali sarà possibile assistere alla rievocazione di un matrimonio così come si svolgeva nell’antica Roma. L’evento si terrà nella splendida Villa di Poppea, a Torre Annunziata, e sarà suddiviso in quattro scene.

Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia, il matrimonio nell’antica Roma

Nella Giornata della Donna nella Villa di Poppea ad Oplontis ci saranno itinerari guidati gratuiti alle ore 10, 11 e 12, con un approfondimento sulla cerimonia nuziale nell’antica Roma e la lettura di versi di poeti latini. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Archeoclub di Torre Annunziata e il Gruppo Storico Oplontino.La prenotazione va effettuata ai numeri: 0818612704 – 3914737154 o alla mail: torrearcheoclub@gmail.com

Per la Giornata Internazionale della donna, ingresso gratuito per tutte le donne. – Maggiori informazioni sull’evento ad Olpontis

Per chi è interessato lo stesso l’Archeoclub di Torre Annunziata il giorno 29 marzo alle ore 10 organizza una visita a Stabiae (prenotare all’indirizzo torrearcheoclub@gmail.com) Raffaella Federico – archeologa “Il mito nella villa di Arianna”

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.