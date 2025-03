8 Marzo 2025 a Napoli: Gratis tutte le donne al Museo Madre e visita guidata gratuita per tutti

© Napoli da Vivere

Ingresso gratuito anche al Museo Madre di Napoli per tutte le donne il giorno 8 marzo 2025. E ci sarà anche una visita guidata gratuita per scoprire una mostra da poco inaugurata

In occasione della Giornata internazionale della donna 2025 il Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli offrirà, sabato 8 marzo 2025, l’ingresso gratuito a tutte le donne, nell’orario di visita del museo, dalle 10 alle ore 19.30, con ultimo ingresso ore 18.30.

Per tutti i visitatori, alle ore 11.30 di sabato 8 marzo 2025, è prevista la visita guidata gratuita “ MADRE WEEK”, compresa nel biglietto di ingresso del museo, che condurrà alla scoperta del primo capitolo della mostra Gli anni a cura di Eva Fabbris. Vi ricordiamo che il giorno 8 marzo ci sarà l’ingresso gratuito anche in tutti i Musei e luoghi d’arte Statali a Napoli e in Campania.

I tanti eventi gratuiti a Marzo 2025 al Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli

Vi ricordiamo che, per tutto il mese di Marzo 2025 al Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli, ci saranno tanti appuntamenti gratuiti ogni fine settimana, da sabato 1 a domenica 30 marzo 2025, perché compresi nel biglietto di ingresso al Madre che è di 8 euro (intero) o 4 per il ridotto.

Il Museo organizzerà, infatti, laboratori creativi dedicati ai bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne in dolce attesa e neomamme, con lo scopo di garantire a tutti un’offerta il più inclusiva possibile alla scoperta del museo e delle opere esposte. Tutti gli eventi sono compresi nel biglietto di ingresso al Madre.

Maggiori informazioni sugli eventi di Marzo 2025 al Madre

