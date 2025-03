Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando di Napoli, il Teatro di Eduardo

“Eduardo punto e da capo” è il nome di una serie di visite-performance itineranti che ci condurranno alla scoperta del grande Teatro napoletano che fu di Eduardo De Filippo facendoci scoprire quel rapporto inscindibile che lega il teatro ad Eduardo e alla città

Dall’ 8 marzo al 18 maggio 2025 si terrà a Napoli “Eduardo punto e da capo” una serie di performance itineranti che ci faranno scoprire il Teatro San Ferdinando, con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo.

Un’esperienza entusiasmante ed immersiva che parte da La buvette di EVA del Teatro con un gruppo di attori erranti, in cerca di un palcoscenico e di un pubblico, evocando atmosfere pirandelliane. Il pubblico verrà condotto in platea per assistere a un omaggio al teatro di varietà, attraverso testi e scene memorabili.

Eduardo punto e da capo: gli appuntamenti al Teatro San Ferdinando

L’iniziativa Eduardo punto e da capo è un bel viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo.

La regia dell’evento è di Antonello Cossia con i giovani attori ex allievi della scuola del teatro di Napoli Carmine Benitozzi, Sabrina Bruno, Serena Cino, Vincenzo D’Ambrosio, Arianna Iodice, Alfredo Mundo. Le visite guidate sono a cura di Artepolis e i costumi di Roberta Mattera. L’evento è in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo

Le date dell’evento al Teatro San Ferdinando di Napoli

Gli eventi si svolgono alle ore 11. In alcuni casi alle ore 17

MARZO 2025

08/03/2025 11:00

09/03/2025 11:00

15/03/2025 11:00

16/03/2025 11:00

22/03/2025 11:00

23/03/2025 11:00

APRILE 2025

05/04/2025 11:00

06/04/2025 11:00

07/04/2025 17:00

12/04/2025 11:00

13/04/2025 11:00

14/04/2025 17:00

26/04/2025 11:00

27/04/2025 11:00

28/04/2025 17:00

MAGGIO 2025

10/05/2025 11:00

11/05/2025 11:00

12/05/2025 17:00

17/05/2025 11:00

18/05/2025 11:00

Ingressi: intero € 10,00 – ridotto € 8,00 anche su VivaTicket (link affiliato)

Maggiori informazioni – Prenotazioni in biglietteria: tel. 081.5513396 – Teatro San Ferdinando

