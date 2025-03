Musei Gratis per la Festa della Donna: Scopri gli Eventi a Napoli e in Campania dell’8 Marzo

© Napoli da Vivere

Ingresso gratuito nei musei e siti statali sabato 8 marzo per tutte le donne ma anche tanti eventi da non perdere organizzati per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata della donna

Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Festa della Donna, a Napoli e in Campania molti musei e luoghi statali offriranno l’ingresso gratuito alle donne. Dal Museo di Capodimonte a Palazzo Reale, dal Museo di San Martino a Villa Pignatelli, numerosi siti di straordinaria bellezza si preparano ad accogliere il pubblico femminile per celebrare al meglio questa ricorrenza.

Inoltre, nelle vicinanze di Napoli e in altre località della Campania, l’ingresso gratuito per le donne sarà garantito dal Parco Archeologico di Ercolano, dal Parco Archeologico di Pompei e dai siti appartenenti alla Grande Pompei, dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dal Parco Archeologico di Cuma, dai Parchi Archeologici di Paestum e Velia e da tutti gli altri siti statali aderenti all’iniziativa.

Potete consultare un elenco dei musei statali in Campania sul nostro ultimo post dedicato ai musei gratis il 2 marzo 2025, prima domenica del mese

Non solo ingresso gratuito ma anche eventi dedicati alle donne sabato 8 marzo 2025

Oltre all’ingresso gratuito per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sabato 8 marzo ci saranno anche numerose iniziative che sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. Da segnalare le visite guidate gratuite a Capodimonte, a San Martino e al Palazzo Reale di Napoli.

Sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, troverete tutte le iniziative che anche in Campania si stanno organizzando per questa giornata speciale. L’elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento:

