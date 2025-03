Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 6 al 9 marzo 2025

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: Napoli da Vivere vi propone una serie di eventi e cose da fare in città e nelle vicinanze tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 6 al 9 marzo 2025 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

La grande danza al Teatro San Carlo di Napoli con un omaggio a Lifar, Petit e Forsythe

Ritornano i grandi spettacoli del Balletto del Teatro San Carlo: dal 2 al 6 marzo al Massimo Napoletano un grande omaggio a Serge Lifar, Roland Petit e William Forsythe.Tra grandi balletti in uno spettacolo straordinario. La grande danza al Teatro San Carlo

Pignatelli in Jazz: ritornano i concerti jazz a Napoli nella splendida Villa Pignatelli

Dal 2 al 30 Marzo 2025, alle ore 11,30, nella splendida Villa Pignatelli, si terrà la VII Edizione di “Pignatelli in Jazz”, il festival ideato e diretto dalla cantante jazz Emilia Zamuner. Pignatelli in Jazz:

La festa di Montevergine “invade” il teatro Sannazzaro a Napoli

“La festa di Montevergine” di Lara Sansone sarà dal 28 febbraio al 16 marzo 2025 “invadendo” il Teatro Sannazaro di Napoli perché non si svolgerà “solo” sul palcoscenico ma anche in tutta la platea e nelle barcacce. Un grande successo. La festa di Montevergine al Sannazzaro

Voci dall’Acqua: un viaggio tra storia, gusto e musica nel cuore di Napoli

L’8 marzo 2025, il LAPIS Museum accoglierà i visitatori per un’immersione nel cuore segreto della città, tra antiche cisterne greco-romane, racconti affascinanti e una performance musicale che renderà la serata indimenticabile. Voci dall’Acqua è un’esperienza imperdibile per chi desidera riscoprire Napoli attraverso un mix di storia, arte e musica. Con due turni di accesso disponibili, alle 18:30 e alle 20:30, l’evento è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione anticipata. Voci dall’Acqua

JE STO VICINO A TE 70: concerto gratuito per Pino Daniele al Palapartenope di Napoli

Mercoledì 19 Marzo al Teatro Palapartenope il memorial dedicato a Pino Daniele – Je sto vicino a te. Quest’anno si ricorderà Pino Daniele a dieci anni dalla sua scomparsa e ci sarà una festa per celebrare i 70 anni che il Nero a Metà. concerto gratuito per Pino Daniele

Gli spettacoli del Teatro dei Piccoli, per bambini e famiglie, nella Mostra d’Oltremare

Fino al 13 aprile tanti spettacoli al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare tutti divertenti per i bambini e le loro famiglie in prevalenza nelle giornate festive. Teatro dei Piccoli

A Napoli grande concerto gratuito a Piazza del Gesù per celebrare i 70 anni di Pino Daniele

A dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, una grande festa speciale dedicata al ricordo di Pino il 19 marzo 2025, giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni. Ci saranno anche Mario Biondi, Tony Cercola, Clementino, Tullio De Piscopo, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Raiz, Michele Zarrillo, i 99 Posse e tanti altri. Concerto per Pino Daniele

“Elvira 150”: rassegna di film su Elvira Notari la prima donna regista del cinema italiano

Dal 10 febbraio al 30 aprile una rassegna gratuita di film con musica dal vivo, incontri e mostre per ricordare Elvira Notari (1875-1946), la prima donna regista del cinema italiano. “Elvira 150”:

A Napoli la XIII Stagione dei Concerti in Floridiana

Fino al 18 maggio 2025 la domenica i concerti in Villa Floridiana, per la stagione dei “Concerti in Floridiana“. Biglietto 12 € con ingresso al museo. Concerti in Floridiana

Scotto Jonno: Silent Reading Party, Dj set e Musica nella Galleria Principe di Napoli

Serate uniche da Scotto Jonno: Silent Reading Party e nei WE Dj set e Musica dal Vivo nel Cuore di Napoli. eventi esclusivi per vivere Napoli in un modo nuovo. WE da Scotto Jonno

Wunderkammer spettacoli, eventi e concerti in luoghi magici della città

Fino al 30 maggio 2025 Wunderkammer la rassegna di teatro e musica itinerante che si svolge nei luoghi più suggestivi di Napoli. Spettacoli tra i 12 e 15 euro. Wunderkammer

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

In concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. solo due le date in Italia Imagine Dragons a Napoli

SereNata a Napoli: Serena Rossi al Teatro Augusteo con il suo omaggio alla città

Napoli si prepara ad accogliere un evento unico il 7 e l’8 maggio 2025, capace di unire la passione per la musica e l’amore per la città partenopea. Serena Rossi, torna finalmente sul palco con il suo primo show teatrale: SereNata a Napoli.

Slava’s Snowshow torna a Napoli: un viaggio magico al Teatro Bellini

Dal 19 al 23 marzo al Teatro Bellini lo Slava’s Snowshow, uno spettacolo di rara bellezza per incantare grandi e piccini. Da un idea del celebre clown russo Slava Polunin, Slava’s Snowshow

Visite guidate ed eventi per scoprire le bellezze della città

Sabato 8 marzo 2025 ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e parchi archeologici statali

Sabato 8 marzo 2025 è la festa della donna ed anche a Napoli e in Campania ci saranno tantissimi musei e luoghi statali che faranno entrare gratuitamente le donne. Dal Museo di Capodimonte a Palazzo Reale, dal Museo di San Martino a Villa Pignatelli e tanti luoghi stupendi per festeggiare le donne. Gratis al Museo

Giornata Speciale al Museo di Pietrarsa per la Festa della Donna 2025

L’8 marzo 2025, in occasione della Festa della Donna, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per un evento esclusivo dedicato all’universo femminile. Due grandi iniziative:dalle 9:30 alle 19:30, tutte le donne entrano con biglietto ridotto di 5,00 euro e poi alle 19:30, con “Pietrarsa è Donna”, un evento esclusivo al costo di 20,00 euro a persona, che comprende spettacolo, visita guidata e prosecco. Festa della Donna a Pietrarsa

Tanti eventi gratuiti a Marzo al Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli

Per tutto il mese di Marzo 2025 al Madre ci saranno tanti appuntamenti ogni fine settimana, da sabato 1 a domenica 30 marzo tutti compresi nel biglietto di ingresso tra laboratori creativi dedicati ai bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne

“La luna e le alte stelle“: serata gratuita all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Una serata gratuita il 7 marzo all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con una conversazione scientifica e le osservazioni astronomiche del cielo La luna e le alte stelle

Visite guidate, degustazioni e concerti gratuiti nelle Dimore Storiche della Campania

Dal 22 febbraio al 29 marzo 2025 si terrà il nuovo ciclo di eventi gratuiti che ci permetteranno di conoscere alcune tra le più belle dimore storiche della Campania, luoghi straordinari che apriranno le loro porte ai visitatori con visite guidate, degustazioni e concerti. Le aperture straordinarie gratuite con visite accompagnate si terranno in torri, castelli e palazzi storici, e prevedono anche concerti gratuiti di artisti come di Ra di spina, Tommaso Primo, Jovine, Greta Zuccoli e Fede ‘n’ Marlen. In Dimora

Uomo in Mare: incontri gratuiti nel Parco della Gaiola a Napoli

Dal 15 febbraio all’8 marzo presso il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola si terranno 4 incontri gratuiti per la rassegna “Uomo in Mare”, per esplorare il legame tra Uomo, Natura e Mare Uomo in Mare

Visite guidate gratuite nei conventi e nei monasteri di Napoli

A Napoli l ‘evento “Donne di fede, carità e speranza” con 77 visite guidate e 18 incontri musicali tutti gratuiti per il Giubileo 2025: tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. Visite guidate gratuite

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

Tableaux Vivants a Napoli: i capolavori di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina il 21 febbraio, Dal vivo i partecipanti potranno vedere le opere di Caravaggio prendere forma sul palco. Tableaux Vivants

Close Up Cantieri: al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Fino al 27 marzo nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close Up Cantieri che permetterà ai visitatori di entrare nelle domus e nei luoghi in cui sono in corso dei lavori di restauro. dialogando con gli archeologi e i tecnici impegnati nelle attività di restauro e manutenzione Close Up Cantieri a Ercolano

Raccontare i cantieri: visite straordinarie ai cantieri di restauro nel Parco di Pompei

Fino al 17 aprile 2025 torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. L’evento, alla sua quarta edizione, consentirà ogni giovedì alle ore 11, ai possessori della MyPompeii Card la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso. Raccontare i cantieri

Al Palazzo Reale di Napoli le visite guidate ai sottotetti e allo stupendo Belvedere

Da gennaio ogni quarto sabato del mese a Palazzo Reale le visite guidate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati. Uno dei più straordinari panorami sul golfo e sulla città. visite guidate

Il Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: La Rinascita del Centro Direzionale

Napoli si prepara a vivere una nuova era di eventi e intrattenimento con la realizzazione dell’AreNapoli, il palazzetto dello sport e spettacoli che sorgerà nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo al Centro Direzionale. Un progetto ambizioso e tanto atteso che promette di trasformare un’area degradata in un polo d’attrazione per sportivi, appassionati di musica e cittadini in cerca di svago. Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Ritornano a Napoli gli incontri gratuiti sul dialetto napoletano

Dal 20 gennaio al 19 maggio al MUSAP, il Circolo Artistico Politecnico a Napoli 12 incontri gratuiti per la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano. incontri sul dialetto napoletano

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, come quella che si trova su tante spiagge brasiliane, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

E’ stato completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo di Napoli realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico della città. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

A Napoli apre la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. La casa è quella in cui hanno vissuto due grandi esponenti della canzone classica napoletana Ernesto e Roberto Murolo, padre e figlio, ricordati anche da una targa fuori al palazzo Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau

Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor con milioni di mattoncini colorati

Fino al 2 marzo torna Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli, un bell’evento per i bambini e per tutta la famiglia. Disponibili milioni di mattoncini Lego, e tanto altro, in oltre 3000 metri quadri al coperto per giocare e divertirsi. Brick Live Napoli

Incontri di Archeologia al MANN 2024-2025: Eventi Gratuiti Ogni Giovedì

Fino al 22 maggio 2025, si terrà al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” che prevede tantissimi incontri sui temi dell’Archeologia. Incontri di Archeologia

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 4 gennaio

Iniziano sabato 4 gennaio 2025, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno fino al 4 marzo 2025. Saldi invernali a Napoli e in Campania

A Napoli ci sono i presepi più belli del mondo: dove vederli

L’arte presepiale napoletana è famosa in tutto il mondo e si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno che in questi giorni è piena zeppa di turisti e napoletani che affollano la zona. Ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi dichiamo quali sono e dove sono. I presepi più belli di Napoli

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia Biglietto unico x 2 musei

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli –

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli:

Riaperta, dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro antico a pochi passi dal Duomo. Visite a 5 euro dal martedì alla domenica Chiesa dei Girolamini

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità come nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum Jago Museum

Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: Luce al Rione Sanità

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc Chiesa dei Cristallini

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Marzo 2025

Anche per tutto il mese di marzo 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Coldiretti Campagna Amica

Grande successo e proroga per la mostra su Andy Warhol alle Gallerie d’Italia

Proroga a Napoli fino al 4 maggio alle Gallerie d’Italia la mostra “Andy Warhol. Triple Elvis”, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dell’arte contemporanea. Mostra su Andy Warhol

Al Madre la mostra “Gli anni. Capitolo 1”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 19 maggio al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, la mostra “Gli anni. Capitolo 1” che propone un dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, principalmente della città di Napoli. L’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi.

A San Martino la mostra “Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento”

Dal 22 gennaio al 19 aprile la Certosa e Museo di San Martino ospiterà la bella mostra “Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento” che ci proporrà bellissimi dipinti e alcune straordinarie cartografie ed incisioni che ci faranno scoprire la Napoli dei primi anni del 600. A San Martino Didier Barra

100 nuove opere al Mann con la mostra “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito.”

Una nuova mostra al MANN dal titolo “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN, ci permette di ammirare 100 nuove opere che hanno arricchito le già importanti collezioni del Museo. 100 nuove opere al Mann

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa di questo periodo

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Il fascino della Napoli del ‘700 nella mostra su William ed Emma Hamilton alle Gallerie d’Italia

Fino al 2 marzo 2025, le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano la mostra Sir William e Lady Hamilton, che esplora la vita del diplomatico inglese William Hamilton e di sua moglie Lady Emma Hamilton, tra cultura e collezionismo. Hamilton fu diplomatico britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e divenne una figura nota della vita culturale napoletana del XVIII secolo, insieme alla sua consorte Lady Emma Hamilton. La Napoli del ‘700 alle Gallerie d’Italia

Van Gogh – The Immersive Experience a Napoli all’Arena Flegrea Indoor

La nuova mostra immersiva “Van Gogh – the Immersive Experience” a Napoli all’Arena Flegrea fino al 2 febbraio. Un’esperienza straordinaria di realtà virtuale ed “immersiva”. The Immersive Experience

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

“Capolavori del ‘600 a Donnaregina”. Mostra sulla pittura napoletana del Seicento a Napoli

Dal 30 ottobre nel Museo Diocesano di Donnaregina una grande mostra con ben 35 veri capolavori della raccolta De Vito grandi opere di pittura napoletana del Seicento. Capolavori a Donnaregina

Andy Warhol: Triple Elvis in Mostra a Napoli alle Gallerie d’Italia

Fino al 16 febbraio 2025, alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Andy Warhol. Triple Elvis” con le opere più iconiche di Andy Warhol. Triple Elvis in Mostra a Napoli

The World of Banksy a Napoli all’Arena Flegrea

All’Arena Flegrea Indoor nella Mostra d’Oltremare, fino al 4 maggio 2025, la mostra The World of Banksy: The Immersive Experience con 100 opere del celebre street artist World of Banksy

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino al 30 marzo 2025, nel Complesso Santa Chiara sarà esposta la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli 1630- 7 euro La Maddalena a Santa Chiara

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

