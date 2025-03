La Festa di Montevergine “invade” il Teatro Sannazzaro a Napoli

Uno spettacolo di Raffaele Viviani proposto sulle scene da Lara Sansone che ha “invaso” il Teatro Sannazaro di Napoli perché gli oltre 40 attori non saranno“solo” sul palcoscenico ma anche in tutta la platea e nelle barcacce

Anche quest’anno “La festa di Montevergine” di Lara Sansone sarà dal 28 febbraio al 16 marzo 2025 “invadendo” il Teatro Sannazaro di Napoli perché non si svolgerà “solo” sul palcoscenico ma anche in tutta la platea e nelle barcacce. Nel teatro sono state infatti tolte le poltrone sostituite da tavolacci d’osteria e luminarie a festa, che coinvolgono completamente nello spettacolo i partecipanti alla serata

Per il grande testo di Raffaele Viviani, 3 atti con musica, al Sannazzaro di Napoli, assieme alla brava Lara Sansone nipote di Luisa Conte anche una quarantina di bravi artisti che si scatenano in tutto il teatro tra tammurriate, scene in costume, corteo dei pellegrini che vanno da Mamma Schiavona in un’atmosfera bellissima e coinvolgente.

Uno spettacolo molto bello e partecipativo, da non perdere, dal ritmo incalzante che coinvolge lo spettatore che è partecipe della scena. “La festa di Montevegine” è oramai diventato uno spettacolo cult e di riferimento e Lara Sansone è stata anche premiata per lamigliore interpretazione femminile al pemio Flaiano Pescara nel 2024. Da non perdere

Maggiori informazioni – “La festa di Montevergine” di Lara Sansone

