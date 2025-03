JE STO VICINO A TE 70: concerto gratuito per Pino Daniele al Palapartenope di Napoli

Mercoledì 19 Marzo 2025 alle ore 21 si terrà al Teatro Palapartenope di Napoli, già sede di suoi memorabili concerti, il memorial dedicato a Pino Daniele – Je sto vicino a te.

Aggiornamento: Il sito di prenotazioni ha registrato il sold out in pochi minuti ma ci sarà ancora la possibilità di un altro evento libero in piazza del Gesù (link di seguito) e poi Gigio Rosa, co-conduttore della serata, metterà in palio durante la sua trasmissione in onda su Radio Marte, radio partner dell’evento, alcuni inviti.