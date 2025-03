Marzo 2025 al Madre: Laboratori e Visite Gratuite per Tutta la Famiglia

© Napoli da Vivere

Per tutto marzo 2025 tanti eventi compresi nel biglietto di ingresso al Madre tra laboratori per bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne in dolce attesa e neomamme

Per tutto il mese di Marzo 2025 al Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli, ci saranno tanti appuntamenti ogni fine settimana, da sabato 1 a domenica 30 marzo 2025, tutti compresi nel biglietto di ingresso al Madre che è di 8 euro (intero) o 4 per il ridotto.

Ci saranno laboratori creativi dedicati ai bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne in dolce attesa e neomamme, con lo scopo di garantire a tutti un’offerta il più inclusiva possibile alla scoperta del museo e delle opere esposte.

Tutti gli eventi sono compresi nel biglietto di ingresso al Madre per incentivare la fruizione del museo durante i giorni festivi, al fine di concepirlo non solo come uno spazio culturale, ma anche come un luogo di aggregazione, svago e crescita. Le visite sono prenotabili sul sito Eventbrite (www.eventbrite.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel programma di marzo 2025 al Madre vari tipi di visite già comprese nel biglietto

MADRE KIDS Visita guidata per bambini + laboratorio creativo. – I laboratori pensati dal dipartimento educativo del museo Madre rappresentano un’opportunità unica per permettere ai visitatori più piccoli di conoscere e approfondire le pratiche, le tecniche e le tematiche sviluppate dagli artisti. (Dai 6 ai 13 anni e/o dai 4-6 anni)

1 marzo 11.30—12.30 – Visita guidata gratuita per bambine e bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 1 + laboratorio creativo “I miei anni”

9 marzo 15.30—16.30 – Visita guidata gratuita per bambine e bambini alla collezione permanente del museo Madre + laboratorio creativo “Una mattonella per il Madre”

15 marzo 11.30—12.30 – Visita guidata gratuita per bambine e bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 1 + laboratorio creativo “I miei anni”

30 marzo 15.30—16.30 – Visita guidata gratuita per bambine e bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 1 + laboratorio creativo “I miei anni”

Prenota

“MADRE WEEK”, appuntamenti dedicati agli adulti con le visite guidate alla mostra Gli anni e alle opere della collezione permanente del museo

2 marzo 15.30—16.30 – Ingresso gratuito al museo, in occasione della prima domenica del mese, con introduzione guidata sulla storia del museo Madre

8 marzo 11.30—12.30 – Visita guidata gratuita alla mostra Gli anni. Capitolo 1

23 marzo 16.00—17.00 -Visita guidata gratuita con Eva Fabbris alla mostra Gli anni. Capitolo 1

29 marzo 11.30—12.30 Visita guidata gratuita alla collezione permanente del museo Madre

Prenota

PRE MADRE” dedicata alle donne in dolce attesa e neomamme, visita “che questo mese andrà alla scoperta della mostra Gli anni. Un’iniziativa che intende promuovere l’idea di museo come luogo di aggregazione, con un percorso facilitato che segue tempi e modalità specifiche, strutturato per venire incontro alle esigenze delle donne in attesa o accompagnate dai loro piccoli.

16 marzo 15.30—16.30 – Visita guidata gratuita alla mostra Gli anni. Capitolo 1 dedicata a donne incinte e neomamme

Prenota

MADRE FAMILY” è una visita pensata per adulti e bambini, un appuntamento speciale dedicato alle famiglie. con l’obiettivo di promuovere una genitorialità partecipata e consapevole

22 marzo 11.30—12.30 – Visita guidata gratuita per adulti e bambini alla collezione permanente del museo Madre + laboratorio creativo “Simboli, simbologie e progetti”

Prenota

Le visite guidate e i laboratori offerti durante il weekend sono gratuiti per tutti i visitatori in possesso del biglietto d’ingresso al museo Madre.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata