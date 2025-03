La grande danza al Teatro San Carlo di Napoli con un omaggio a Lifar, Petit e Forsythe

Ph Luciano Romano - Facebook Teatro San Carlo

Grandi serate di balletto al Teatro San Carlo con sul palco Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro diretti da Clotilde Vayer per un omaggio a Serge Lifar, Roland Petit e William Forsythe

Ritornano i grandi spettacoli del Balletto del Teatro San Carlo: da domenica 2 a giovedì 6 marzo 2025, in programma al Massimo Napoletano un grande omaggio a Serge Lifar, Roland Petit e William Forsythe.

Nello stesso spettacolo un trittico che per primo presenta Suite en blanc di Édouard Lalo, con la coreografia di Serge Lifar cui seguirà L’arlésienne di Georges Bizet nella coreografia di Roland Petit e per ultimo In the middle, somewhat elevated di Thom Willems con la coreografia di William Forsythe

Tra grandi balletti in uno spettacolo straordinario al San Carlo

In ogni serata sarà sulle scene un trittico che per primo presenta Suite en blanc di Édouard Lalo, con la coreografia di Serge Lifar ripresa da Charles Jude e Stéphanie Roublot. Le scene e i costumi sono, invece, di Maurice Moulène. La seconda parte dello spettacolo presenterà L’arlésienne di Georges Bizet nella coreografia di Roland Petit ripresa da Luigi Bonino. Le scene sono di René Allio e Christine Laurent firma i costumi.

In chiusura della serata, In the middle, somewhat elevated di Thom Willems con la coreografia di William Forsythe e con i suoi costumi, che verrà ripresa da Kathryn Bennets.uno spettacolo in cui il coreografo fonde il classicismo con il dinamismo e l’eleganza, esaltando la linea del corpo e il lavoro di gambe.

Sul palco Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo con Direttore del Balletto Clotilde Vayer. L’esecuzione avverrà su musica registrata. Biglietti da 17 a 150 euro

