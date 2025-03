Voci dall’Acqua: un viaggio tra storia, gusto e musica nel cuore di Napoli

Un’esperienza nel suggestivo Museo dell’Acqua del LAPIS Museum

Napoli svela un nuovo modo di vivere il suo straordinario patrimonio sotterraneo con “Voci dall’Acqua”, un evento unico che unisce storia, gusto e musica in un’atmosfera senza tempo. L’8 marzo 2025, il LAPIS Museum accoglierà i visitatori per un’immersione nel cuore segreto della città, tra antiche cisterne greco-romane, racconti affascinanti e una performance musicale che renderà la serata indimenticabile.

L’evento, realizzato in collaborazione con NOMEA, inizia con una visita guidata esclusiva all’interno del Museo dell’Acqua, uno dei luoghi più suggestivi del sottosuolo napoletano. Situato nel percorso ipogeo della Basilica della Pietrasanta, questo museo riporta in vita le antiche cisterne greco-romane, un tempo fondamentali per l’approvvigionamento idrico della città.

Grazie a un sofisticato impianto di illuminazione, i visitatori potranno ammirare le cisterne e i giochi di riflessi dell’acqua che ancora oggi scorre tra questi ambienti millenari. Il percorso prosegue nel Decumano Sommerso, parte dell’antico acquedotto trasformato in rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sapori e musica tra le antiche cisterne

L’esperienza si arricchisce con una degustazione di appetizer dolce e salato, allestita nell’ex cripta del complesso. Un momento di pausa per assaporare gusti autentici prima di lasciarsi avvolgere dalle emozioni della musica. La serata culminerà con un’esibizione musicale dal vivo, che vedrà protagonista una voce raffinata accompagnata da un chitarrista. Il repertorio spazierà tra celebri brani internazionali, creando un connubio perfetto tra il fascino storico del luogo e l’atmosfera suggestiva della musica dal vivo.

“Voci dall’Acqua” è un’esperienza imperdibile per chi desidera riscoprire Napoli attraverso un mix di storia, arte e musica. Con due turni di accesso disponibili, alle 18:30 e alle 20:30, l’evento è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione anticipata.

Voci dall’Acqua nel percorso ipogeo della Basilica della Pietrasanta

Quando: Sabato 8 marzo 2025

Turni di accesso alle 18:30 e alle 20:30 Dove: Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli

Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli Prezzo biglietto: 20€ adulti 10€ ragazzi (6-17 anni) Gratis per bambini 0-5 anni

Dove parcheggiare: Clicca qui per le info

Clicca qui per le info Contatti e informazioni: WhatsApp (solo messaggi): 3756139180 (sempre attivo) Telefono: 08119230565 (lun-ven 10:00-14:00, servizio WhatsApp sempre attivo) Email: info@lapismuseum.com



