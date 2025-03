Una Giornata Speciale al Museo di Pietrarsa per la Festa della Donna 2025

Un evento unico tra storia, cultura e sorprese dedicate al mondo femminile

Contenuto sponsorizzato #adv

L’8 marzo 2025, in occasione della Festa della Donna, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per un evento esclusivo dedicato all’universo femminile. Una giornata all’insegna della cultura, della storia e della condivisione, con iniziative speciali per tutte le visitatrici.

Ingresso speciale e sorprese per le donne

Durante l’orario di apertura del Museo, dalle 9:30 alle 19:30, tutte le donne potranno usufruire di un biglietto ridotto al costo di 5,00 euro. Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino di questo luogo storico, immerso tra locomotive d’epoca e scenari suggestivi affacciati sul mare.

“Pietrarsa è Donna”: una serata tra storie al femminile e degustazione di prosecco

L’appuntamento più atteso della giornata è previsto per le 19:30, con “Pietrarsa è Donna”, un evento esclusivo che renderà omaggio a quattro figure femminili legate, direttamente o indirettamente, alla storia delle ferrovie e del Museo di Pietrarsa. Durante lo spettacolo itinerante, saranno proprio loro a guidare i partecipanti in un viaggio affascinante tra storie, aneddoti e leggende legate a questo luogo ricco di memoria.

Al termine della visita, tutti i partecipanti potranno brindare con un flûte di prosecco, aggiungendo un tocco di eleganza e convivialità alla serata. L’ingresso per l’evento serale è consentito a partire dalle 19:00, con un biglietto speciale al costo di 20,00 euro a persona, che comprende spettacolo, visita guidata e prosecco.

Prenotazioni e informazioni

L’evento “Pietrarsa è Donna” rappresenta un’occasione unica per celebrare la Festa della Donna in un contesto storico e affascinante. Per partecipare alla serata o ottenere maggiori dettagli, è possibile contattare il numero 335 6422368.

Durante l’orario di apertura, dalle 9:30 alle 19:30, per usufruire della tariffa speciale di € 5,00 basterà recarsi presso la biglietteria all’arrivo senza necessità di prenotazione.

Festa della donna 2025 al Museo di Pietrarsa

Quando: Sabato 8 marzo 2025

Sabato 8 marzo 2025 Orari – dalle 9:30 alle 19:30 –

dalle 9:30 alle 19:30 – Ingresso ridotto per le donne: 5,00 €

Pietrarsa è Donna – evento serale itinerante

Quando: Sabato 8 marzo 2025

Sabato 8 marzo 2025 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Orari evento serale: 19:30 (ingresso dalle ore 19:00)

19:30 (ingresso dalle ore 19:00) Costo (spettacolo, visita guidata e prosecco): 20,00 €

20,00 € Prenotazioni e informazioni: 335 6422368

Contenuto sponsorizzato #adv