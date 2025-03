Pignatelli in Jazz: ritornano i concerti jazz a Napoli nella splendida Villa Pignatelli

Nelle domeniche di marzo, a Villa Pignatelli si terranno dei concerti con grandi nomi del panorama jazzistico internazionale per “Pignatelli in Jazz 2025” il festival ideato e diretto da Emilia Zamuner. All’apertura di ogni concerto un’esibizione degli allievi del Conservatorio di Salerno

Domenica 2 Marzo 2025, alle ore 11,30, nella splendida Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli, inizia la VII Edizione di “Pignatelli in Jazz”, il festival ideato e diretto dalla cantante jazz Emilia Zamuner. Anche quest’anno a Villa Pignatelli ospiterà, nelle domeniche di marzo, le esibizioni di grandi nomi del panorama jazzistico internazionale per una manifestazione promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés.

Inaugurazione domenica 2 marzo 2025 con il concerto della brava pianista e compositrice Elisabetta Serio, che vanta collaborazioni con alcuni dei grandi nomi del panorama musicale italiano ed internazionale, uno tra tutti Pino Daniele. A Villa Pignatelli sarà in trio con Aldo Capasso al contrabbasso e Leonardo Di Lorenzo alla batteria, e dedicherà il concerto ad un suo allievo tragicamente scomparso di recente eseguendo brani del suo prossimo album.

I concerti di “Pignatelli in Jazz 2025”

Domenica 2 Marzo 2025– ore 11,30 – Elisabetta Serio pianista e compositrice, che ha anche lavorato con Pino Daniele, in trio con Aldo Capasso al contrabbasso e Leonardo Di Lorenzo:

pianista e compositrice, che ha anche lavorato con Pino Daniele, in trio con Aldo Capasso al contrabbasso e Leonardo Di Lorenzo: Domenica 9 marzo 2025 – ore 11,30 – Karima in concerto con il solo accompagnamento del pianoforte e con il talento di Piero Frassi, che vestira` la sua voce, con dei bellissimi arrangiamenti.

in concerto con il solo accompagnamento del pianoforte e con il talento di Piero Frassi, che vestira` la sua voce, con dei bellissimi arrangiamenti. Domenica 16 marzo 2025 – ore 11,30 – Francesco Capriello, in arte Frankie Kap , pianista e compositore, presenta insieme alla sua band il nuovo progetto “RIL” con la partecipazione della cantante Simona Boo.

, pianista e compositore, presenta insieme alla sua band il nuovo progetto “RIL” con la partecipazione della cantante Simona Boo. Domenica 23 marzo 2025 – ore 11,30 – NEA TRIO (acronimo che rimanda al concetto di “Neapolis”, con Emilia Zamuner, dal chitarrista Nando Di Modugno e dal contrabbassista Aldo Vigorito) tra i brani della tradizione brasiliana più che del sud Italia

(acronimo che rimanda al concetto di “Neapolis”, con Emilia Zamuner, dal chitarrista Nando Di Modugno e dal contrabbassista Aldo Vigorito) tra i brani della tradizione brasiliana più che del sud Italia Domenica 30 marzo 2025 – ore 11,30 – Bruno Biriaco il batterista, che dopo 40 anni, riporta sul palco i suoi Saxes Machine nati nel 1978 sulle cenere dello storico gruppo jazz-rock del Perigeo.

L’apertura di ogni concerto sarà affidata agli allievi del corso di canto jazz del Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno cui seguirà un breve momento dedicato a consigli di lettura a cura della casa editrice Polidoro Editore. Un’inedita sinergia culturale che testimonia, ancora una volta, le eccellenze campane in ambito artistico.

Biglietti (12,50 euro) sono online su etes e nelle prevendite abituali, o dalle ore 10.45 il giorno dei concerti a Villa Pignatelli.

