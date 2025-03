Carnevale Castelveterese 2025: Carri Allegorici, Tarantella e Sapori d’Irpinia

Ph Facebook Carnevale Castelveterese

55^ edizione del Carnevale Castelveterese in Irpinia uno dei Carnevali Storici d’Italia con tanti giorni di festa, sfilate di carri allegorici e tanti figuranti ma anche tanti altri eventi tra cui trekking guidati, esibizioni di tarantella montemaranese, stand enogastronomici e artigianali, museo del Carnevale, dj set e gruppi musicali itineranti. Il Carnevale Castelveterese fa parte del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania

Un’altra grande festa di Carnevale 2025 da non perdere che si prolunga dal 23 Febbraio al 9 Marzo 2025 a Castelvetere sul Calore, sempre in Irpinia, dove è stato preparato un ricco programma di eventi per l’edizione 2025 del Carnevale Castelveterese. Previste tante sfilate di carri allegorici con maschere, figuranti e tanto altro per passare momenti felici nel bel borgo irpino e poi nelle giornate principali ci saranno tanti Stand enogastronomici con specialità locali per tutta la giornata.

Una festa importante, con tanti eventi in Irpinia

Nel borgo irpino di Castelvetere sul Calore per il Carnevale Castelveterese 2025 troveremo un programma ricchissimo di eventi per grandi e piccini, che sicuramente ci lasceranno senza fiato. Tra le attrazioni principali ci saranno:

Sfilate di gruppi di ballo e carri allegorici decorati a festa, con personaggi fantastici e colori vivaci.

Concerti di musica dal vivo con artisti locali per ballare e divertirsi fino all’alba.

Laboratori creativi per i più piccoli, perché il carnevale è anche fantasia e divertimento per tutti.

Stand gastronomici con le specialità culinarie locali e non, per deliziare il vostro palato.

E poi trekking guidati, esibizioni di tarantella montemaranese, stand artigianali, Museo del Carnevale, dj set e gruppi musicali itineranti.

E molto altro ancora per 5 giorni di grande festa da non perdere il 23 febbraio e poi il 1,2, 4 e 9 marzo 2025 con tante sorprese e eventi.

Carnevale Castelveterese 2025 – Programma

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Ore 10:00 – II Carnevale dei Bambini “Il trenino della ricerca”

Piazza Monumento

Clown, bolle di sapone e spettacolo di magia

Il Teatro Nazionale dei Burattini

Animazione per bambini

Ore 12:00 – Esibizione gruppo folk “Scuola di Tarantella Montemaranese”

Per le vie del paese

Ore 14:30 – Inizio Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati

Per le vie del paese

Esibizione gruppo folk “Zeza di Mercogliano”

Gruppo musicale “Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band”

Stand enogastronomici con specialità locali per tutta la giornata

SABATO 1 MARZO

Ore 9:30 – Il carnevale della scuola a cura di “I.C. di Meo” – Piazza Monumento

DOMENICA 2 MARZO

Ore 10:00 – Il Carnevale dei Bambini “Il trenino della ricerca”

Piazza Monumento

Clown, bolle di sapone e spettacolo di magia

Il Teatro Nazionale dei Burattini

Animazione per bambini

Ore 12:00 – Esibizione gruppo folk – “Scuola di Tarantella Montemaranese”

Per le vie del paese

Ore 14:30 – Inizio Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati

Spettacolo itinerante con la “Dixi Frixi Street Band”

Esibizione gruppo folk “Pro Loco Pago Vallo Lauro – Quadriglia e Ndrezzata”

Gruppo musicale itinerante “Boomerang Orkestra”

Ore 18:00 – Musica popolare in piazza

Piazza Monumento

Ore 20:00 – Concerto dei Molotov d’Irpinia

Piazza Monumento

Stand enogastronomici con specialità locali per tutta la giornata

MARTEDI 4 MARZO

Ore 10:00 – Il Carnevale dei Bambini “Il trenino della ricerca”

Piazza Monumento

Giochi e animazione per i bambini

Ore 12:00 – Esibizione gruppo folk – “Scuola di Tarantella Montemaranese”

Per le vie del paese

Ore 14:30 – Inizio Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati

Per le vie del paese

Gruppo musicale “Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band”

Ore 18:00 – Musica Live in Piazza

Piazza Monumento

Stand enogastronomici con specialità locali per tutta la giornata

DOMENICA 9 MARZO – GRAN FINALE DEL CARNEVALE

Ore 10:00 – Il Carnevale dei Bambini “Il trenino della ricerca”

Piazza Monumento

Giochi e animazione per i bambini

Ore 12:00 – Esibizione gruppo folk – “Scuola di Tarantella Montemaranese”

Per le vie del paese

Ore 14:30 – Ultima grande Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati

Per le vie del paese

Ore 18:30 – Esibizione musica live con i “Simpatici Italiani”

Palestra Arcieri

A seguire – Testamento di Carnevale Morto

ed estrazione della Lotteria del Carnevale

Palestra Arcieri

Stand enogastronomici con specialità locali per tutta la giornata

