Mercato della Terra Slow Food da Foqus: Degustazioni e Prodotti Locali ai Quartieri Spagnoli

Mattinata speciale a Napoli da Foqus ai Quartieri Spagnoli per il Mercato della Terra Slow Food con 30 piccoli produttori campani e la possibilità di mangiare da Quostro un menu del giorno, from farm to fork, esclusivamente a base di prodotti Slow Food del Mercato

Domenica 2 marzo 2025, dalle ore 9 alle 15 si terrà il Mercato della Terra Slow Food negli spazi della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli con pranzo “from farm to fork “ al bistrot Quostro. Una domenica speciale ai quartieri spagnoli perché circa 30 piccoli produttori campani, metteranno in vendita il meglio della loro produzione nella grande corte di Foqus.

Tutti piccoli produttori campani tra agricoltori, casari, viticoltori e artigiani, che esporranno sui loro banchi il fresco di stagione, ma anche conserve e prodotti trasformati.

Una bella occasione per una spesa buona, consapevole e giusta e per incontrare da vicino i produttori. L’appuntamento rientra, come i precedenti, nell’ambito di GEA Giornate dell’Educazione e dell’Ambiente, l’iniziativa dedicata all’educazione sostenibile.

Possibilità di mangiare a pranzo al bistrot Quostro

Per il Mercato della Terra Slow Food lo chef Francesco Frascione di Quostro realizzerà un menu del giorno from farm to fork esclusivamente a base di prodotti Slow Food del Mercato. Dal produttore al consumatore per una cucina fresca e di stagione.

La scelta varia dalla zuppa con fagioli cannellini e salsiccia di maialino beneventano, ai primi classici come la lasagna, tipica del Carnevale, o uno spaghetto con bietola e lupini o tortello ripieno fatto in casa. Estro in tavola anche nei secondi con polpetta di alici con salsa papaccelle, polpo o lo stracotto di vitello su vellutata di zucca accompagnati dal carciofo in olio cottura con spuma di patate. Per gli amanti della pizza tre le proposte; dalle classiche margherita e marinara a quella con feta, carciofi olive nere.

Il Mercato della Terra Slow Food nei Quartieri Spagnoli si rinnova ogni prima domenica del mese ed è una iniziativa che coinvolge l’intero quartiere: dai residenti ai turisti, agli amanti del mangiar sano. È anche un momento per scoprire la cucina del bistrot Quostro, oasi di socialità e ristoro nel cuore dei caotici Quartieri Spagnoli a soli 30 metri dal celebre murales di Maradona.

Scopri il Mercato della Terra Slow Food Napoli 2025

Quando: Domenica 2 marzo 2025, dalle ore 9:00 alle 15:00

Dove: Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli, Napoli

Biglietti: Ingresso gratuito; menu e piatti speciali disponibili al bistrot Quostro con costi alla carta.

Maggiori informazioni: info@quostro.it – quostro.it – 334 3834289

