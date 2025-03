Carnevale Sociale della Città Metropolitana: feste e cortei nei quartieri di Napoli

Ph Facebook Carnevale Sociale della Città Metropolitana di Napoli

Anche quest’anno ci sarà il Carnevale sociale della Città Metropolitana di Napoli che riunisce le tante feste “diffuse” tra i quartieri di Napoli e le città vicine di Giugliano ed Afragola con tanti eventi e feste che nascono dal basso, sui territori, assieme ai vari e divertenti cortei che animeranno le strade dei quartieri tra carri, maschere, e tanta allegria.

Fino a martedì 4 marzo 2025 si terranno tante feste “diffuse” in vari quartieri di Napoli e nelle vicine cittadine di Giugliano ed Afragola che si “uniranno” virtualmente per il grande Carnevale Sociale della città metropolitana di Napoli 2025.

Una grande festa, quella del Carnevale Sociale della città metropolitana di Napoli, che unisce in una grande rete tanti quartieri di Napoli e comuni vicini nella rete di Carnevali Sociali cui aderiscono i quartieri di Bagnoli, Centro Antico Materdei, Montesanto, Pianura, Quartieri Spagnoli, Rione Sanità, Scampia, Soccavo e le città di Afragola e Giugliano con partecipazioni saltuarie anche in altri quartieri.

Il Carnevale Sociale della città Metropolitana di Napoli nasce “dal basso” nei territori

Un Carnevale “sociale”, perché è costruito dal basso, in maniera autonoma tra Associazioni, Spazi sociali e reti che lavorano sui territori ed ha sempre uno spunto di protesta verso le ingiustizie. Una grande festa diffusa che abbatte le distanze tra centro e periferia sempre autonoma ed è libera e senza confini.

E sotto la sigla del Carnevale sociale della Città Metropolitana di Napoli anche per il 2025 ci saranno tante feste “diffuse”, e molto belle e partecipate, tra le strade dei quartieri di Napoli e le città vicine di Giugliano ed Afragola che si stanno già tenendo e continueranno fino al “martedì grasso” 4 marzo 2025, con tanti, vari e divertenti cortei che animeranno le strade della città tra carri, maschere, sfilate e tanta allegria.

Al momento le iniziative organizzate dal coordinamento del Carnevale Sociale della Città Metropolitana sono le seguenti:

Carnevale Sociale della Città Metropolitana di Napoli 2025

Da chiarire che il “Carnevale Sociale è costruito dal ‘basso’, in modo autonomo ed indipendente, ed è fatto da reti di associazioni, servizi rivolti ai minori, comitati, spazi sociali e realtà che si attivano nei territori per il bene comune, senza ricevere soldi da nessuno e per questo è libero da patrocini e coperture istituzionali di qualsiasi tipo.”

Questi i vari cortei e feste previsti al momento per il 2025

Domenica 23 febbraio 2025:

BAGNOLI: ore 10:00 Viale Campi Flegrei

Venerdì 28 febbraio 2025:

MATERDEI : ore 10:00 da Piazza Scipione Ammirato (Metro Materdei)

: ore 10:00 da Piazza Scipione Ammirato (Metro Materdei) SANITA’ : ore 10:00 da Piazza Cavour – Largo Totò – ore 13:00: scambio di doni tra i Carnevali Sociali di Materdei e Sanità

: ore 10:00 da Piazza Cavour – Largo Totò – ore 13:00: scambio di doni tra i Carnevali Sociali di Materdei e Sanità BORGO SANT’ANTONIO : ore 10:00 da Piazza Giovanni Leone

: ore 10:00 da Piazza Giovanni Leone GIUGLIANO IN CAMPANIA: ore 11:30 da Piazza Gramsci.

Sabato 1 marzo 2025:

AFRAGOLA : Quartiere Salicelle, ore 10:00 da Viale Europa c/o I.C. “Europa Unita”

: Quartiere Salicelle, ore 10:00 da Viale Europa c/o I.C. “Europa Unita” PIAZZA GARIBALDI : ore 10:30 da Hotel Terminus

: ore 10:30 da Hotel Terminus CAPODIMONTE: ore 10:00 da ingresso Porta Piccola – Bosco di Capodimonte

Domenica 2 marzo 2025:

Lunedì 3 marzo 2025:

PIANURA: ore 16:00 da Casa della Cultura, via Grottole, 1

Martedì 4 marzo 2025:

SOCCAVO : ore 10:30 da Piazza Orazio Coclite

: ore 10:30 da Piazza Orazio Coclite MONTESANTO : ore 14:00 dal Parco Sociale Ventaglieri.

: ore 14:00 dal Parco Sociale Ventaglieri. CENTRO STORICO : ore 14:00 da Santa Fede Liberata

: ore 14:00 da Santa Fede Liberata MEZZOCANNONE OCCUPATO : ore 14:00 da via Mezzocannone, 14

: ore 14:00 da via Mezzocannone, 14 QUARTIERI SPAGNOLI: ore 15:00 da Piazza Montecalvario

Manifesto ufficiale dell’evento

Informazioni – Carnevale Sociale della città metropolitana di Napoli 2025 – facebook

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.