Sagra e… L’Aniéll 2025 a Puglianiello: Un Carnevale di Sapori nel Sannio

Una bella festa nel Sannio ispirata ai piatti tipici locali in occasione del Carnevale. Non mancheranno Stand gastronomici con prodotti locali

Da Venerdì 28 Febbraio al 02 Marzo 2025 l’Associazione Culturale Borgo Sannita, ha organizzato nel piccolo Borgo di Puglianello nel Sannio la I Edizione della “Sagra e… L’ Aniéll”.

Una bella festa ispirata al piatto tratto da un antica ricetta di Pasquale Di Crosta, da qui il nome, (anello) che raffigura la forma del Centro Storico di Puglianello e simbolo dell’ unione dei Prodotti Tipici del posto.

La “Sagra e… L’ Aniéll” si svolgerà in via Giovanni Pitò a Puglianello (BN) e offrirà ai partecipanti un’ottima cucina di vitello e maiale a km0, con piatti curati dallo chef Agostino Vessella. Non mancheranno Birre Artigianali, Vini Locali, Dolci della Nonna, Stand Gluten Free, Musica, Animazione e tanto altro. Domenica 02 Marzo, stand aperti tutto il giorno.

Il ricco Programma Artistico della sagra

Venerdi’ 28 Febbraio

dalle ore 19:00 alle 00:00 rock and rool italiano con “I MIUSIKANT”.

Sabato 01 Marzo

dalle ore 19:00 alle 23:00 I BOTTARI di Macerata Campania “SUONI ANTICHI”.

dalle ore 23:00 alle 02:00 “LADY ADISA DJ”.

Domenica 02 Marzo

festa Di Carnevale e animazione Per I Bambini

dalle ore 12:00 alle 16:00 musica napoletana, voce chitarra e mandolino con “ACQUERELLO NAPOLETANO”.

dalle ore 16:00 alle 19:00 FESTEGGIANDO IL CARNEVALE, musica anni 90 in poi, con “DJ MAVERICK”.

dalle ore 19:00 alle 00:00 liscio, balli di gruppo revival anni 80-2004 con “DOMENICO” e la sua fisarmonica.

Per la “Sagra e… L’ Aniéll” ci saranno Stand gastronomici di prodotti e piatti tipici di Vitello e Maiale a km 0…..curati dallo Chef Agostino Vessella. E poi Stand Gluten Free, Stand di Torte e Prodotti Tipici, Birra Artigianale, selezionata da HISTORIA birreria di Puglianello di Mario D’Addio eVini selezionati locali. Tendostrutture al Coperto, Riscaldate, Area Giochi, Area Camper. Possibilità di soggiornare nelle strutture ricettive del posto. Per informazioni 392 367 0003

Maggiori informazioni – “Sagra e… L’ Aniéll” a Puglianiello –

Maggiori informazioni – Associazione Culturale Borgo Sannita

