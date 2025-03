Carnevale di Bacoli 2025: quattro giorni di festa tra le meraviglie dei Campi Flegrei

Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

Quattro giorni di festa e quattro cortei tra le bellezze, il mare e i siti archeologici dei Campi Flegrei per il carnevale di Bacoli 2025 che si svolgerà tra Bacoli, il lago Fusaro e Baia, luoghi incantevoli della nostra costa

A Bacoli dal 1° al 4 marzo 2025 ci saranno quattro giorni di festeggiamenti e sfilate per il Carnevale 2025 con tanta animazione per bambini e spettacoli ispirati alla fiaba di Cenerentola con eventi che si terranno su più giorni e in diverse zone del territorio tra Bacoli, il lago Fusaro, Cappella e Baia.

Il tema del Carnevale di quest’anno sarà ispirato alla fiaba di Cenerentola carro allegorici e personaggi legato alla famosa storia.

Carnevale di Bacoli 2025 – programma

Sabato 1 marzo dalle ore 15:30 a Cappella:

Partenza dal parcheggio MD a Cappella, con sfilata del carro allegorico lungo via Mercato di Sabato, Via Cappella e Viale Olimpico.

Domenica 2 marzo dalle ore 11:00 a Bacoli:

Sfilata nel cuore di Bacoli con partenza da Via G. De Rosa (incrocio via Lungolago), percorrendo via Ercole, via Roma e Marina Grande.

Lunedì 3 marzo dalle ore 16:30 al Fusaro:

Festa e animazione al Fusaro, con la parata in Piazza Rossini.

Martedì 4 marzo dalle ore 16:30 grande festa a Baia:

Gran finale al Porto di Baia con spettacoli e intrattenimento nella zona portuale.

Un bell’evento patrocinato dal Comune di Bacoli e organizzato dall’Associazione Socio Culturale Cappella Futura e dall’ASD Happy Dancing. Partecipazione gratuito con animazione per i più piccoli.

Vivi il Carnevale di Bacoli 2025: partecipa alla magia di Cenerentola!

Quando: Dal 1° al 4 marzo 2025, con appuntamenti speciali ogni giorno (sabato ore 15:30, domenica ore 11:00, lunedì ore 16:30, martedì ore 16:30).

Dove: Bacoli (NA), con sfilate e spettacoli a Cappella, Lago Fusaro, Baia e nel centro storico.

Biglietti: Partecipazione libera e gratuita. Verifica eventuali posti riservati e circuiti di prenotazione in loco.

