4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 27 febbraio al 2 marzo 2025

Ph Facebook LAPIS Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend, dal 27 febbraio al 2 marzo 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Uno straordinario percorso a 35 metri in profondità nel centro antico di Neapolis

contenuto sponsorizzato #adv

Nel cuore del centro storico di Napoli si cela un tesoro culturale di grande valore: il percorso sotterraneo della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi nota come LAPIS Museum. Questa meraviglia archeologica, situata su Via dei Tribunali, rappresenta una tappa fondamentale nell’itinerario turistico della città partenopea, particolarmente suggestiva durante le festività carnevalesche ormai alle porte. Il Carnevale 2025 trasforma Napoli in un palcoscenico vibrante di festeggiamenti che si estendono fino al culmine del 4 marzo, mentre il clima mite di marzo regala giornate luminose con temperature calde. Il percorso di visita si sviluppa a 35 metri di profondità, attraversando duemila anni di storia: dalle testimonianze della Neapolis greco-romana fino ai drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Si prosegue attraverso un’affascinante sequenza di ambienti sotterranei, dove le antiche cavità rivelano la complessa geologia del territorio e le cisterne greco-romane testimoniano l’ingegnosità dell’acquedotto romano, in quello che viene denominato Museo dell’Acqua. Suggestivi giochi di luce, acqua e ruscellamenti ricreano l’atmosfera originaria di questi spazi millenari, che si integrano armoniosamente con l’ambiente circostante. L’esperienza di visita è ulteriormente arricchita da moderne installazioni multimediali e proiezioni immersive: dalla Sala dei Racconti, teatro di una scena di eduardiana memoria, alla Sala dei Bombardamenti. Di particolare suggestione è la Sala della Luna, dove un perpetuo plenilunio rievoca le origini pagane del Complesso monumentale sovrastante, mentre il Decumano Sommerso rappresenta quella parte dell’antico acquedotto riutilizzata nel corso della Seconda guerra mondiale come ricovero antiaereo. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con sei turni di visite guidate programmate nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Per prenotare è possibile contattare il numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00), ma sempre operativo con il servizio messaggi WhatsApp, o scrivere all’indirizzo info@lapismuseum.com, indicando data e orari di preferenza, il numero di persone e un cognome. Prezzi a partire da 10 euro a persona, con speciali riduzioni per famiglie e gruppi. Per chi preferisce si può anche acquistare i ticket sul sito ufficiale senza costi di prevendita. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 1 marzo – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva – Prossima visita 01 marzo Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato – Itinerario 6. Emigrate – Monastero dei Santi Severino e Sossio (Archivio di Stato) – Complesso di Monteverginella (Salesiane di don Bosco) – Lettura di documenti inediti e di toccanti testimonianze – sull’emigrazione, per esplorare il dolore di chi ha lasciato la propria terra e la speranza coltivata grazie a opere di educazione e riscatto. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post Visite guidate gratuite

Domenica 2 marzo – la bellissima Chiesa dei Girolamini

Una bella visita guidata ad una delle chiese più belle di Napoli la Chiesa dei Girolamini, riaperta dopo 10 anni di cantieri di restauro. La chiesa, con i suoi 68 metri di lunghezza e 28 di larghezza, presenta capolavori artistici del tardo-manierismo romano e napoletano, del naturalismo e del barocco (da Massimo Stanzione, Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Francesco Solimena oltre a Guido Reni, Sammartino, Ribera e Francesco Gessi). La chiesa fu edificata a Napoli a seguito dell’arrivo in città dei padri oratoriani di San Filippo, dopo il 1586, che inizialmente acquistarono Palazzo Seripando, di fronte al Duomo, costruendo una prima chiesa e un oratorio. L’attuale chiesa, su progetto dell’architetto fiorentino Giovan Antonio Dosio, fu iniziata negli anni ’90 del Cinquecento e consacrata nel 1658. La prenotazione è obbligatoria – Appuntamento alle 10:15 esterno Duomo di Napoli – Costi da 10 euro – Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale -Organizzazione Heart of the City

Domenica 2 marzo – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.