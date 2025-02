A Napoli il 43° Carnevale di Scampia 2025: la più grande festa di Carnevale in città

Ben 43 edizioni per il Carnevale di Scampia, la più antica festa di Carnevale partecipato in città che si tiene fin dal 1983 organizzata dal GRIDAS, l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro che volle creare una bella tradizione in un quartiere senza storia e che oggi sta cambiando

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 09:30 inizia la grande e bella festa del Carnevale di Scampia, il più bello e partecipato carnevale napoletano. La partenza del corteo alle ore 10:00 dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia a Napoli dopo l’esibizione dell’Orchestra giovanile Musica libera Tutti (che inizia alle ore 9:30).

Il Carnevale di Scampia è sempre organizzato dal GRIDAS, l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro, a cui è stata anche intitolata la stazione metro di Scampia della Linea 1, che nel 1983 decise di creare una tradizione in un quartiere senza storia.

Una grande festa di tutti e di tutta la città, un evento da non perdere che vede partecipare migliaia di persone e associazioni che arrivano a Scampia da tutta Italia per dar vita ad una bella e grande giornata e ad una colorata e animata sfilata.

Al Carnevale di Scampia ci sarà tanta musica con la Banda del GRIDAS, il Frente Murguero italiano, l’Orchestra giovanile Musica libera Tutti, … e poi tanti e tanti altri ancora.

Il percorso del corteo del 43° Carnevale di Scampia

Il 43° Corteo di Carnevale di Scampia partirà alle ore 10:00 dal centro sociale di via Monte Rosa 90/b, dopo l’esibizione dell’Orchestra giovanile Musica libera Tutti. Il corteo proseguirà per via Monte Rosa, piazza Libertà, via Monte Rosa, via Monte S. Gabriele, via del Gran Sasso, via Monte Rosa, rione ISES (via Aldo Fabrizi, via Marcello Mastroianni, via Vittorio Parisi), via Pietro Germi, via Federico Fellini, via Arcangelo Ghisleri, via Bakù, Piazza Giovanni Paolo II. Durata prevista circa quattro ore. Qui la mappa del percorso.

Una grande festa popolare che segue ogni anno un tema diverso

Il Carnevale di Scampia è una manifestazione realmente popolare realizzata grazie alla partecipazione di scuole, associazioni, gruppi e singoli cittadini, un evento che nel tempo è diventata una delle feste di carnevale più rappresentative della città di Napoli, e non solo, ed ha contribuito a far nascere in tanti quartieri di Napoli altre iniziative sociali che nascono dal basso.

Il Carnevale di Scampia ha un tema che viene scelto ogni anno e si basa su fatti di attualità. Il tema del 43° Corteo di Carnevale di Scampia 2025 è quest’anno “ «DIRITTI vs ROVESCI ovverossia CURA vs EMERGENZA».”

I 43 Carnevali di Scampia: un grande lavoro di Felice Pignataro e dei GRIDAS

Dal 1983 Felice Pignataro ha proposto per la prima volta a Scampìa il carnevale di quartiere che si è affermato negli anni e che è diventato una tradizione consolidata ed il più bello e festoso Carnevale della città di Napoli. Pignataro è riuscito nel suo scopo creando un evento straordinario in un quartiere senza storia e, assieme con i GRIDAS (Gruppo risveglio dal sonno) è stato un punto di riferimento importante per gruppi e associazioni che si adoperano nel quartiere per migliorarne le sorti.

Se siete interessati a conoscere la grande storia da loro creata vi diamo di seguito i link dell'enorme e bellissimo lavoro fatto dal 1983 ad oggi con tutti i link alla "grande" festa del Carnevale di Scampia, la più bella e vivace di Napoli.

I 43 Carnevali di Scampia: un grande lavoro dei GRIDAS sul territorio e per tutta la città di Napoli

