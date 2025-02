A Corte da Ferdinando II: un evento di Carnevale imperdibile al Museo di Pietrarsa

Contenuto sponsorizzato #adv

Il Carnevale si veste di storia al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che il 1° marzo 2025 ospita “A Corte da Ferdinando II”, un evento straordinario pensato per tutti, sia per famiglie che per gli appassionati di storia e del mondo ferroviario. Una giornata immersiva tra laboratori creativi, spettacoli, sfilate in costume e danze storiche per rivivere il fascino dell’Ottocento in un contesto unico.

Un evento di Carnevale per tutti

L’evento è ideato per coinvolgere visitatori di tutte le età, con attività pensate sia per i più piccoli che per gli adulti. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi come “La Marionetta nel Cono” e “Costruisci la Corona del Re e della Regina”, senza necessità di prenotazione, dalle 10:30 alle 18:00. Saranno inoltre i benvenuti in maschera, per rendere l’atmosfera ancora più festosa e colorata. Il cuore dell’evento sarà composto da due eventi: Ferdinando II arriva al Museo di Pietrarsa con Danze storiche (11:00 – 12:00 – 13:00) e la visita narrata in costume dell’Ottocento, che si terrà in tre diversi orari (11:15, 12:15 e 16:00). Durante questa esperienza, i visitatori potranno scoprire il Museo in compagnia di Re Ferdinando II e il suo lazzaro, un modo coinvolgente per esplorare la storia ferroviaria e l’epoca borbonica.

Per chi ama le rievocazioni storiche, da non perdere la sfilata in abiti d’epoca e il Gran Ballo dell’Ottocento, che si svolgeranno dalle 15:30 alle 17:30. Un’occasione unica per assistere a danze storiche e immergersi nelle atmosfere di un tempo passato. Le attività in programma saranno organizzate in collaborazione con l’Associazione culturale “Parthenope Rinasce!”, con gli allievi dell’Istituto Superiore Archimede di Napoli e con l’Associazione “KARMA – Arte, Cultura, Teatro”.

Per rendere la giornata ancora più piacevole, il Bistrot e la Pizzeria del Museo saranno aperti dalle 12:00 alle 16:00, offrendo la possibilità di pranzare con vista mare. Inoltre, il Caffè Bayard resterà a disposizione per una pausa caffè o un aperitivo in un contesto storico e suggestivo. Per maggiori dettagli e prenotare un tavolo, è possibile scrivere al numero 335 6422368.

L’evento offre un biglietto speciale di soli 3 euro per tutti i visitatori, mentre i bambini sotto i 6 anni potranno accedere gratuitamente. Non è necessaria alcuna prenotazione: i biglietti saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del Museo.

Il Museo di Pietrarsa sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19:00.

Carnevale Storico per tutta la famiglia al Museo di Pietrarsa

Quando: Sabato 1° marzo 2025

Sabato 1° marzo 2025 Orari: 9:30 – 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00)

9:30 – 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00) Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: 3€ (gratis per bambini sotto i 6 anni)

3€ (gratis per bambini sotto i 6 anni) Contatti e informazioni: 081 472003 – museopietrarsa@fondazionefs.it

081 472003 – museopietrarsa@fondazionefs.it Clicca qui per il programma completo: sito web

