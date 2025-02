Inizia la storica Festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Ph Facebook Carnevale di Montemarano

Anche quest’anno ritorna lo storico Carnevale di Montemarano, “il Carnevale delle Culture”, una tradizione secolare che si tramanda di padre in figlio e che rende questa festa davvero unica: un evento che coinvolge tutta la comunità del borgo irpino con la tradizionale Tarantella Montemaranese

Al via il Carnevale di Montemarano una delle feste più belle della Campania che si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano dal 28 Febbraio al 9 Marzo 2025 coinvolgendo tutto il paese con la sua allegria, musica e tradizioni secolari e richiamando tantissimi visitatori

L’evento è organizzato dal Comune di Montemarano con tante associazioni locali e coinvolgerà tutti i cittadini, grandi e piccoli, che saranno per le strade del paese in maschera per ballare la tarantella, regina delle musiche di questo bellissimo carnevale.

La festa e le sfilate sono guidate dal “Caporabballo” (il capo del ballo), con il suo tipico vestito bianco, il mantellino rosso, e il un bastone, simbolo dell’autorità. Nelle tipiche sfilate del Carnevale di Montemarano anche altre figure tradizionali come “O Pezzaro”, il “Vecchio”, la “Pacchiana”, e tante altre maschere tipiche che hanno reso famosa la festa negli anni. Per tutto il periodo sarà allestita la piazza del gusto con stand enogastronomici in piazza mercato dove degustare le ricette tipiche del posto in abbinamento ai buoni vini delle cantine del territorio.

Il programma della festa del Carnevale di Montemarano

Di seguito il programma delle belle giornate di festa per il Carnevale, a Montemarano (AV) che, sembra risalga agli anni 1793-1794, perché è stato ritrovato un documento in cui si attesta che Don Pasquale Toni, il Canonico dell’epoca, durante il Carnevale, “teneva pubblici balli in casa sua, ove egli faceva da capoballanno con llommini e donne, e lo stesso ha fatto anche in seguito fuori dal Carnevale, nei giorni festivi e solenni, con scandalo di tutta la gente radunata in casa sua”.

Il programma del Carnevale di Montemarano 2025

VENERDÌ 28 Febbraio

Dalle 16.00 alle 18.00 Palestra Comunale – Stage di Tarantella Montemaranese a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

Ore 21.00 Auditorium Comunale all’interno dell’edificio scolastico – Spettacolo musicale: Carnevale delle Culture a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

SABATO 01 Marzo

Ore 16.30 Palazzo Castello – Incontro pubblico dal titolo: “Il patrimonio del Carnevale di Montemarano” a cura dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dell’Ass.ne Pro Montemarano. Nel corso dell’incontro la Pro Montemarano consegnerà il premio: “Caporabballo d’Argento”

Ore 22.00 Per le vie del paese ‘O VANTO E SFIDA – Sfilata in notturna dei cortei mascherati

DOMENICA 02 Marzo

Ore 10.00 Per le vie del paese – Sfilata dei bambini del locale plesso scolastico – a cura dell’istituto comprensivo A. Di Meo e del Centro per l’infanzia Comunale con la partecipazione del gruppo Zompa Cardillo

Ore 11.00 Piazza del Popolo – Saluto e discorso augurale del sindaco di Montemarano

Dalle 11.30 alle 13.00 Palestra Comunale – Stage di Tarantella Montemaranese – a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

Ore 12.30 Piazza Mercato – intrattenimento musicale con il gruppo Music show

Ore 15.30 Per le vie del paese – Tradizionali sfilate dei cortei mascherati

Ore 21.30 Piazza Mercato – balli in piazza con il gruppo Musica Solare

Ore 23.00 – balli in piazza con il gruppo Music Show

LUNEDÌ 3 Marzo

Dalle 11.00 alle 12.30 Palestra Comunale – Stage di Tarantella Montemaranese -a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

Ore 16.30 Per le vie del paese – Tradizionali sfilate dei cortei mascherati

Ore 21.30 Piazza Mercato – balli in piazza con il gruppo Folk in progress

MARTEDÌ 4 Marzo

Dalle 11.00 alle 12.30 Palestra Comunale – Stage di Tarantella Montemaranese – a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

Ore 15.30 Per le vie del paese – Tradizionali sfilate dei cortei mascherati

Ore 21.30 Piazza Mercato – balli in piazza con il gruppo Orchestra Achille

SABATO 8 Marzo

Dalle 17.00 alle 19.00 Palestra Comunale – Stage di Tarantella Montemaranese – a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

DOMENICA 9 Marzo

Dalle 11.00 alle 12.30 Palestra Comunale – Stage di Tarantella Montemaranese – a cura della scuola di Tarantella Montemaranese

Ore 12.30 Piazza Mercato – Intrattenimento musicale con il gruppo Bakkano Sound

Ore 16.00 Per le vie del paese – Carnevale morto – Corteo funebre di carnevale e successiva lettura del testamento

Ore 21.30 Piazza Mercato – balli in piazza con il gruppo Battista Band

Maggiori informazioni – Carnevale di Montemarano 2025

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.