Carnevale Sonico Napoletano 2025: Festa, Musica e Spettacoli a Piazza Mercato

Tre giorni di festa in Piazza Mercato a Napoli tra musica, performance e ritualità, per Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano con tanta musica e tanti artisti locali e internazionali in piazza e sotto un grande tendone da circo allestito per l’occasione.Tanto spazio anche ai più piccoli con laboratori e giochi

Venerdì 28 febbraio, sabato 1 e martedì 4 marzo 2025 a Piazza Mercato, uno dei luoghi simbolo della storia della città, e nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato si terrà la terza edizione di Sottencoppa, il Carnevale Sonico Napoletano 2025 la bella rassegna culturale promossa e finanziata dal Comune di Napoli.

A Piazza Mercato tre giorni di festa con concerti, laboratori e performance, che trasformeranno la città in un palcoscenico vibrante di suoni, colori e cultura. Non mancherà un grande Tendone da Circo allestito in piazza per spettacoli e altre attività.

Una grande festa tra musica e divertimento

Il Carnevale inizia il 28 febbraio alle h. 19.30 con una parata itinerante che condurrà il pubblico da Piazza Mercato al Tendone, guidata dal musicista statunitense Dan Kinzelman Quintet dove poi ci saranno tanti eventi musicali . Non mancheranno oltre ai concerti e alle performance laboratori per bambini, guarattelle, costruzione di strumenti musicali e tanto altro. Ci saranno sia laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, che iniziano sabato 1 marzo (h. 10.30 e 12.00) presso lo Spazio culturale Obù di Terzoluogo, all’interno dell’ex Chiostro di Sant’Anna a Capuana nel Borgo di Sant’Antonio Abate (Piazza Sant’Anna a Capuana 21 e poi altri laboratori martedì 4 marzo (h. 10.30 e 11.30) nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, in Piazza Mercato, con proposte dedicate a bambini dai 6 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita previa prenotazione all’indirizzo email laboratoricarnevale2025@gmail.com

Sottencoppa, il Carnevale Sonico Napoletano – programma Concerti e Performance

Venerdì 28 febbraio 2025

19.30 Piazza Mercato / Tendone Dan Kinzelman: Apertura azione musicale per 5 ottoni maschere e costumi a cura di LULIII (Stati Uniti – Italia) con Mirco Rubegni tromba, corno Dan Kinzelman sax tenore Filippo Vignato trombone Rossano Emili sax baritono Charles Ferris tuba

20.10 – Tendone Pleito (Spagna)

Pleito (Spagna) 21.00 – Tendone Puuluup (Estonia)

Puuluup (Estonia) 22.00 – Tendone Niño de Elche + Xisco Rojo (Spagna)

Niño de Elche + Xisco Rojo (Spagna) 23.00 – Tendone Syqlone (Francia – Marocco)

Syqlone (Francia – Marocco) 23.50 – Tendone Dan Kinzelman: Chiusura

Sabato 1 marzo 2025

19.15 – Tendone Curanime (Italia)

Curanime (Italia) 19.50 – Tendone Maria Mazzotta (Italia)

Maria Mazzotta (Italia) 20.45 – Tendone Fuensanta + Alex Lazaro (Messico)

Fuensanta + Alex Lazaro (Messico) 21.35 – Tendone Cormac Begley (Irlanda)

Cormac Begley (Irlanda) 22.30 – Tendone Azel (Italia)

Azel (Italia) 23.00 – Tendone dj Travella + kinAct (Tanzania – Congo)

Martedì 4 marzo 2025

12.30 – Piazza Mercato Bagarija Orkestar + kinAct collective (Italia – Congo)

Sottencoppa, il Carnevale Sonico Napoletano – programma Laboratori

Sabato 1 marzo Per bambini dai 3 ai 10 anni

10.30 – Spazio Obù di Terzoluogo (Piazza Sant’Anna a Capuana 21) Selvaggia Filippini / Nel Paese dei Mostri Selvaggi Laboratorio di musica d’insieme con la collaborazione di Salvatore Prezioso

12.00 – Spazio Obù di Terzoluogo (Piazza Sant’Anna a Capuana 21) Selvaggia Filippini / Io: Pulcinella Spettacolo di guarattelle

Martedì 4 marzo Per bambini dai 6 ai 12 anni

10.30 – Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (Piazza Mercato 288) Angela Dionisia Severino / Racconti di Maschere Laboratorio / spettacolo di gioco teatro attorno alle maschere della Commedia dell’Arte

11.30 – Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (Piazza Mercato 288) Selvaggia Filippini / La Musica Giapponese Laboratorio / performance di musica d’insieme con la collaborazione di Davide Chimenti

Per info e prenotazione laboratori: laboratoricarnevale2025@gmail.com

Maggiori informazioni su tutte le attività – Comune di Napoli

