Sal Da Vinci Stories: al Teatro Acacia di Napoli un viaggio tra Musica, Tecnologia e Emozioni

Ph Facebook Sal Da Vinci pagina ufficiale

Uno spettacolo nuovo e diverso tra tanta musica e tanta tecnologia. In “Sal Da Vinci Stories” il grande artista napoletano si muoverà tra pianoforte e computer preparando vere e proprie storie Instagram che saranno il filo conduttore dello spettacolo. Lo spunto per tante sue belle canzoni

Reduce dai successi di Sanremo, dove ha portato il suo ultimo brano “Rossetto e Caffè” assieme a The Kolors, arriva al Teatro Acacia di Napoli dal 20 febbraio al 2 marzo 2025 Sal Da Vinci con il suo grande show “Sal Da Vinci stories” di Luca Miniero, Ciro Villano e Sal Da Vinci, con la regia di Luca Miniero. Con Sal da Vinci sul palco anche Ernesto Lama e tanta musica dal vivo.

Uno spettacolo diverso, bello e accattivante che si svolge sul palco elegante ed essenziale con solo un pianoforte e un computer adagiato sopra e un videowall sul fondo del palco. Uno spettacolo che unisce il cuore della canzone di Sal la tecnologia con la quale tutti i giorni ci confrontiamo: i social.

Acquista i biglietti per Sal Da Vinci Stories in scena al Teatro Acacia Immergiti nell’universo di Sal Da Vinci come mai prima d’ora in “Sal Da Vinci Stories”, uno spettacolo unico che fonde musica, tecnologia e narrazione al Teatro Acacia di Napoli. scopri il lato più intimo e innovativo di Sal, tra pianoforte, computer e storie Instagram live. Un’esperienza emozionale che ti porterà nel cuore della canzone napoletana attraverso gli occhi di uno dei suoi più grandi interpreti. Assicurati il tuo posto in questa avventura multimediale: biglietti disponibili PLATEA 1 € 42 – PLATEA 2 € 37 – GALLERIA € 27. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di partecipare a questo evento eccezionale che celebra la musica, la vita e la tecnologia con Sal Da Vinci.

Sul palco Sal da Vinci tra pianoforte e computer

In “Sal Da Vinci Stories” vedremo il grande artista napoletano muoversi tra pianoforte e computer e preparare vere e proprie storie Instagram che saranno il filo conduttore dello spettacolo. Sal Da Vinci compone le sue storie parlando della sua vita in modo originale con il pubblico in sala ripercorrendo la sua vita.

Ad esempio la prima storia Sal la realizza utilizzando alcune foto del padre che vengono proiettate sul videowall e lui le commenta raccontando un pezzo della sua vita. Un uso diverso di Instagram per parlare di sé e mostrare la storia pubblica che Sal mette on line una volta composta, ma anche e soprattutto la storia privata e personale raccontata con ironia al pubblico in sala. Uno spettacolo diverso con tante storie e tanti argomenti ma sempre con un testo e una canzone che l’accompagnerà.

La vita di Sal Da Vinci raccontata e cantata dal vivo da lui stesso in tante storie appassionanti che scorreranno su Instagram. Un Sal da Vinci inedito, intimo fra Napoli, la musica e i colori di un grande artista.

maggiori informazioni Teatro Acacia

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.