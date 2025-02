In Dimora 2025: Visite Gratuite, Degustazioni e Concerti nelle Dimore Storiche della Campania

ph facebook Cantine Mustilli

Ritorna anche quest’anno “In Dimora” il programma di visite gratuite ad alcune tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte con visite, concerti e degustazioni e concerti. Una bella occasione per scoprire luoghi straordinari ma poco conosciuti della Campania

Dal 22 febbraio al 29 marzo 2025 si terrà il nuovo ciclo di eventi gratuiti che ci permetteranno di conoscere alcune tra le più belle dimore storiche della Campania, luoghi straordinari che apriranno le loro porte ai visitatori con visite guidate, degustazioni e concerti. La partecipazione agli eventi è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Le aperture straordinarie gratuite con visite accompagnate si terranno in torri, castelli e palazzi storici, e prevedono anche concerti gratuiti di artisti come di Ra di spina, Tommaso Primo, Jovine, Greta Zuccoli e Fede ‘n’ Marlen.

Gli appuntamenti ci permetteranno di conoscere il Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua (CE), il Palazzo Mustilli a Sant’Agata de’ Goti (BN), Villa Wenner a Pellezzano (SA), le Tenute Casoli – Palazzo Iorio a Candida (AV) e Palazzo Capece a Caivano (NA).

Un’occasione unica per scoprire i tesori campani noti e meno noti custoditi nelle antiche dimore, accompagnati dai proprietari che potranno raccontarne la storia e il patrimonio culturale preservato al loro interno, in un percorso che prevede degustazioni e performance musicali.

Come partecipare agli eventi di “In Dimora”

Per ogni dimora sono previsti due turni di visita il sabato pomeriggio (ore 18.00 e 19.30) e due turni la domenica mattina (ore 11.00 e 12.30). La partecipazione è a ingresso gratuito, con prenotazione tramite Eventbrite. Ogni turno prevede la visita, una degustazione e il concerto dell’artista in programma. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito dell’iniziativa “In Dimora” a partire dal giorno indicato. Info- In Dimora -prenotazioni e informazioni

In Dimora – il programma delle visite gratuite

22 febbraio 2025 (turni ore 18 e 19:30) Santa Maria Capua Vetere (CE) – Palazzo San Carlo con perfomance musicale di Ra di spina

23 febbraio 2025 (turni ore 11 e 12.30) – Santa Maria Capua Vetere (CE) – Palazzo San Carlo con perfomance musicale di Ra di spina

1 marzo 2025 (turni ore 18 e 19:30) – Sant’Agata de’ Goti (BN) – Palazzo Mustilli con performance musicale di Tommaso Primo – le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 del 25 febbraio

2 marzo 2025 (turni ore 11 e 12.30) – Sant’Agata de’ Goti (BN) – Palazzo Mustilli con performance musicale di Tommaso Primo – le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 del 25 febbraio

8 marzo 2025 (turni ore 18 e 19:30) – Pellezzano (SA) – Villa Wenner con performance musicale di Jovine. Le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 del 4 marzo

9 marzo 2025 (turni ore 11 e 12.30) – Pellezzano (SA) – Villa Wenner con performance musicale di Jovine. Le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 del 4 marzo

15 marzo 2025 (turni ore 18 e 19:30) – Tenute Casoli – Palazzo Iorio con performance musicale di Greta Zuccoli Le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 dell’11 marzo

16 marzo 2025 (turni ore 11 e 12.30) – Tenute Casoli – Palazzo Iorio con performance musicale di Greta Zuccoli Le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 dell’11 marzo

29 marzo 2025 (turni ore 18 e 19:30) – Caivano (NA) Palazzo Capece con performance musicale di Fede ‘n’ Marlen. Le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 del 25 marzo

30 marzo 2025 (turni ore 11 e 12.30) – Caivano (NA) Palazzo Capece con performance musicale di Fede ‘n’ Marlen. Le Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 del 25 marzo

Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito dell’iniziativa “In Dimora” a partire dal giorno indicato.

