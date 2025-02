Illusioni Svelate al The World of Illusion di Napoli: un’esperienza immersiva tra arte e magia

Un Viaggio Sensoriale tra Illusioni, Musica e Intrattenimento

Domenica 2 Marzo 2025 NOMEA torna a stupire con “Illusioni Svelate“, un’esperienza immersiva che unisce arte, intrattenimento e illusioni ottiche. Il suggestivo Museo “World of Illusion” ospiterà questa serata unica nel cuore di Napoli, trasformando Piazza Crocelle ai Mannesi in un viaggio sensoriale senza precedenti. Gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera affascinante e potranno esplorare le nuove installazioni del museo, caratterizzate da effetti ottici sorprendenti e illusioni visive capaci di mettere alla prova la percezione della realtà. Il tutto accompagnato da drink esclusivi che renderanno l’esperienza ancora più piacevole e coinvolgente.

Arte, Musica e Atmosfera Unica

Oltre alle straordinarie installazioni, la serata sarà animata da una selezione musicale travolgente che trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro coinvolgente. L’energia e il ritmo creeranno la giusta atmosfera per una serata indimenticabile, dove arte e musica si fondono in un contesto suggestivo e fuori dagli schemi.

NOMEA premia i partecipanti più veloci: i primi 20 prenotati riceveranno in omaggio la Fidelity Card NOMEA e uno sconto del 20% sul biglietto d’ingresso.