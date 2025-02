Apre la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo al Vomero

Ph Facebook Casa Museo Murolo

Apre al Vomero la casa di Ernesto e Roberto Murolo e diventa casa-museo con tutta la sua storia e tanti manoscritti originali e lettere autografe, oggetti d’epoca, strumenti musicali, fotografie, dischi a 78 giri, incisioni e provini in massima parte inediti

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. La casa è quella in cui hanno vissuto due grandi esponenti della canzone classica napoletana Ernesto e Roberto Murolo, padre e figlio, ricordati anche da una targa fuori al palazzo,

Questa casa piena di ricordi dei due grandi musicisti diventerà una Casa Museo e si chiamerà “MU” come Murolo e come Museo. In progetto la trasformazione in un luogo da vivere e ascoltare musica tra foto, quadri, cimeli, spartiti, grammofoni e pianoforti usati e “vissuti” dai due grandi artisti, padre e figlio, che hanno vissuto la loro vita in quella casa del Vomero.

Una casa Museo curata dalla Fondazione Murolo

La Fondazione Murolo, tramite il presidente Mario Coppeto, vuole trasformare questa casa in un luogo di studio e di ricordo di questi due grandi artisti che hanno lasciato un segno importante nella storia della bella musica classica napoletana. Già stesi alcune intese e partnership con l’Università Federico II, il Conservatorio San Pietro a Majella e l’Associazione Napulitanata.

La Casa Museo Murolo che sarà un luogo di confronto artistico e di incontro così come lo è stato nel tempo. Infatti, ospiti dei Murolo sono stati tanti personaggi importanti come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Fabrizio De André, Renzo Arbore, Eduardo De Filippo e i suoi fratelli, Totò, Pino Daniele e tanti altri. La nuova Casa Museo che ricorderà i due grandi protagonisti della musica napoletana e si inserirà bene tra i grandi Musei e luoghi della cultura del Vomero come la Certosa di San Martino, il Castel Sant’ Elmo e la Villa Floridiana.

La casa aprirà regolarmente al pubblico a partire dal 21 febbraio. Non mancheranno manoscritti originali e lettere autografe, oggetti d’epoca, strumenti musicali, fotografie, dischi a 78 giri, incisioni e provini in massima parte inediti, viene così restituito alla città un pezzo fondamentale della sua storia culturale e musicale.

