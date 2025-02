Il Carnevale dell’Agro 2025 per la prima volta a Nocera Inferiore

© Foto di Llanydd Lloyd su Unsplash

Per la prima volta a Nocera inferiore una festa che nasce grazie alla collaborazione tra le tante associazioni per il Carnevale della zona come quella Sianese, del Sarnese ed altre

Al via domenica 22 febbraio 2025 la prima edizione del “Carnevale dell’Agro” a Nocera Inferiore, che durerà fino al 4 marzo. Una grande festa che nasce grazie alla collaborazione tra le associazioni della zona ed in particolare con quella Carnevale Sianese, del Carnevale Sarnese, del Carnevale di Castel San Giorgio, del Gran Carnevale Orta Loreto e dell’associazione Mente, Cuore, e Forza di Roccapiemonte.Sa non perdere, il 22 febbraio, anche tante bontà di Street Food.

Anche se alla prima edizione il Carnevale dell’Agro si presenta già con un ricco programma di eventi che si svolgeranno prevalentemente in piazza Diaz, dove stazioneranno anche i carri, e poi coinvolgerà tanti altri Comuni dell’Agro, con un bell’evento che renderà felici famiglie e bambini

Prima edizione del “Carnevale dell’Agro” – Programma

22 FEBBRAIO | ORE 17.00 – FOSSO IMPERATORE – Corteo dei carri allegorici e Street Food

23 FEBBRAIO | ORE 10.00 – 13.00 – PIAZZA DIAZ – Corteo degli sbandieratori e carrozza Laboratorio didattico in piazza Diaz – Percorso: piazza Trieste e Trento, via Grimaldi, Corso Vittorio Emanuele II, via Fucilari, via Matteotti

23 FEBBRAIO | ORE 17.00 – PIAZZA CICALESI – Corteo dei carri allegorici – Percorso: via San Pietro, via D’Alessandro

1° MARZO | ORE 15.00 – NOCERA SUPERIORE – Transito dei carri allegorici – Partenza da piazza San Mauro

2 MARZO | ORE 10.00 -PIAZZA DIAZ – Corteo con carri allegorici – Percorso: Consorzio di Bonifica, via Atzori, via Matteotti, piazza Amendola

3 MARZO | ORE 10.00 – PIAZZA DIAZ – Esibizione artisti di strada

4 MARZO | ORE 15.00 – PIAZZA DIAZ – Corteo dei carri allegorici – Percorso: piazza San Mauro, via Villanova, via Sant’Anna, Largo San Biagio, via Astuti

