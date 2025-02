Agrumi in Festa nel Real Bosco di Capodimonte: 2 giorni dedicati agli Agrumi e ai prodotti locali del bosco cittadino

© Napoli da Vivere

Grande festa per due giorni nello straordinario Real Bosco di Capodimonte a Napoli con tanti eventi per una due giorni dedicata agli Agrumi e ai prodotti del grande bosco cittadino

Nei giorni 22 e 23 febbraio 2025 al Giardino Torre e alla Stufa dei Fiori si terrà la seconda edizione di Agrumi in Festa con due giorni di incontri, esposizione botanica, laboratori didattici, visite guidate, degustazioni e mercato prodotti freschi e artigianali. Un evento, che ritorna per una seconda edizione più ampia e strutturata, promossa da Delizie Reali, la società di gestione che dal 2020 cura, tutela e custodisce l’antica Stufa dei Fiori e il Giardino Torre, un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, riaperto al grande pubblico nel giugno del 2023 dopo un lungo restauro architettonico e botanico.

Tra i viali del giardino il Mercato degli agrumi proporrà in vendita piante in vaso e frutti freschi appena raccolti, ma anche tanti prodotti artigianali e da coltivazione biologica quali marmellate, succhi naturali e liquori prodotti da Delizie Reali; il miele di agrumi; i liquori della distilleria D’Amato che spiegherà tecniche di distillazione e infusione per ottenere un distillato a base di bucce di limone. Tanti eventi da non perdere dalle 9.30 alle 16.30. Di seguito il programma dell’iniziativa.

SABATO 22 FEBBRAIO

Con il patrocinio di Grandi Giardini Italiani, dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia e della Società Botanica Italiana Onlus, s’inizia sabato alle ore 10.30 con la tavola Rotonda “Gli agrumi in festa a Capodimonte: una storia meravigliosa dal 1816” con i saluti di Eike Schmidt Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e gli interventi di Alberta Campitelli Storica dell’arte e dei Giardini, vicepresidente dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia; Carmine Guarino Commissione Regionale Agrobiodiversità, Marco Sarandrea, titolare dell’antica liquoreria ed erboristeria Sarandrea, Vincenzo Sorrentino curatore dipinti e sculture del XVII secolo del Museo di Capodimonte, si ripercorre la storia degli agrumi a Capodimonte a partire dal Citrus deliciosa, l’albero di mandarino introdotto in via sperimentale nel 1816. Modera la giornalista Donatella Bernabò Silorata e conclude l’incontro Aurora Giglio di Musicapodimonte esperta del repertorio classico napoletano con un focus sulle canzoni che hanno celebrato il Bosco di Capodimonte e un reading della cantata A madonna d’ ‘e mandarine di Ferdinando Russo.

Si prosegue con le visite guidate alla collezione delle nature morte del Museo di Capodimonte, allo spazio espositivo delle ceramiche della Real Fabbrica di Capodimonte a cura del Polo Delle Arti Caselli – Palizzi.

In occasione dell’evento Agrumi in Festa il Museo di Capodimonte, che custodisce capolavori seicenteschi come la celebre grande Natura Morta con Frutta e Fiori di Abraham Brueghel e Giuseppe Ruoppolo, propone una visita guidata gratuita tematica sabato 22 febbraio 2025 alle ore 11.00 ‘Agrumi e nature in posa nelle collezioni di Capodimonte’ inclusa nel prezzo del biglietto al museo. L’appuntamento è presso la biglietteria/accoglienza. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a: mu-cap.accoglienza.capodimonte@cultura.gov.it (fino alle 18.00 di venerdì 20 febbraio).

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Esposizione della collezione botanica, visite guidate nell’Agrumeto storico, laboratorio per famiglie a cura di Caroline Peyron, spazio alle degustazioni,laboratorio “L’arte del Cestaio”, mercato di prodotti freschi e artigianali.

Il Giardino Torre e la Stufa dei Fiori proporranno piatti speciali agli agrumi!

Agrumi in festa coinvolge anche La Stufa dei Fiori, l’ex serra ottocentesca di fronte al Museo, un tempo impiegata per la cura delle specie esotiche e oggi tisaneria, caffetteria e bistrot.

In questo periodo a Capodimonte anche la Mostra con i 18 capolavori tornati al museo

