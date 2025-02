4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 20 al 23 febbraio 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 20 al 23 febbraio 2025, ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Un affascinante percorso sotterraneo a 35 metri in profondità, con anche “L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso”

Nel cuore del centro storico di Napoli si cela un tesoro culturale di grande valore: il percorso sotterraneo della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi noto come LAPIS Museum. Questa meraviglia archeologica, situata su Via dei Tribunali, rappresenta una tappa fondamentale nell’itinerario turistico della città partenopea.In un connubio tra tradizione e innovazione, il museo alterna le consuete visite guidate a eventi culturali di prestigio. Tra questi spicca L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, un’eccezionale rappresentazione che si terrà sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 18.00, durante la quale il sottosuolo napoletano si animerà con i celebri versi del Sommo Poeta e i personaggi immortali della Divina Commedia.Per informazioni e prenotazioni Il tradizionale itinerario di visita si sviluppa a 35 metri in profondità, attraversando duemila anni di storia: dalle testimonianze della Neapolis greco-romana fino ai drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Si prosegue attraverso un’affascinante sequenza di ambienti sotterranei, dove le antiche cavità rivelano la complessa geologia del territorio e le cisterne greco-romane testimoniano l’ingegnosità dell’acquedotto romano, in quello che viene denominato Museo dell’Acqua. Suggestivi giochi di luce, acqua e ruscellamenti ricreano l’atmosfera originaria di questi spazi millenari. L’esperienza di visita è ulteriormente arricchita da moderne installazioni multimediali e proiezioni immersive: dalla Sala dei Racconti alla Sala dei Bombardamenti. Di particolare suggestione è la Sala della Luna, dove un perpetuo plenilunio rievoca le origini pagane del complesso monumentale sovrastante, mentre il Decumano Sommerso testimonia il suo ruolo di rifugio antiaereo durante il secondo conflitto mondiale. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate programmate in sei turni nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Per prenotazioni è possibile contattare il numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00), ma sempre operativo con il servizio messaggi WhatsApp, o scrivere all’indirizzo info@lapismuseum.com. Prezzi a partire da 10 euro. Previste varie riduzioni. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 22 febbraio – Sir William Hamilton alle Gallerie d’Italia

Sabato alle ore 16.30 visita guidata alla mostra Sir William e Lady Hamilton, alle Gallerie d’Italia di Napoli curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca che esplora la vita del diplomatico inglese William Hamilton e di sua moglie Lady Emma Hamilton, tra cultura e collezionismo. William Hamilton fu diplomatico britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e divenne una figura nota della vita culturale napoletana del XVIII secolo, insieme alla sua consorte Lady Emma Hamilton. La mostra ricostruisce l’epoca e ci permette di ammirare 78 opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manufatti provenienti da collezioni prestigiose Maggiori informazioni sulla Mostra Per la visita guidata Costi da 14 euro + ingresso museo. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale –Organizzazione Megaride Art

Domenica 23 febbraio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Aperta tutti i giorni – La Chiesa Museo di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Prezzi a partire da 8 euro. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Respiriamo l’Arte

