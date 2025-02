Sagre e Feste di Carnevale in Campania nel weekend dal 20 al 23 febbraio 2025

Ph Facebook Proloco Solofra

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania.

Sagre e feste in Campania dal 20 al 23 febbraio 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Fiera del Bagagliaio & MercAntico a San Lorenzello: un weekend di festa da non perdere

Due grandi eventi si uniscono per la prima volta sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 nello splendido borgo di San Lorenzello, un luogo ricco di storia, tradizione e magia. In questo speciale weekend si terranno infatti assieme la Fiera del Bagagliaio & MercAntico creando un connubio perfetto tra passato e presente, tra arte, creatività e rarità da scoprire. Un weekend speciale nel borgo antico di San Lorenzello nel beneventano che ospita da oltre trent’anni la storica Fiera di MercAntico, un evento dedicato all’antiquariato e modernariato che dal 1991 richiama appassionati e collezionisti da tutta Italia. E per la prima volta, il 22 e 23 febbraio 2025, MercAntico si svolgerà assieme alla Fiera del Bagagliaio di Melizzano, il particolare evento che ci consente di passeggiare tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e pieno di oggetti di ogni tipo tra tesori nascosti e oggetti unici. San Lorenzello in Fiera

Il Carnevale di Solofra con tre giornate di festa, colori e tradizione

Si terrà per tre giorni l’edizione 2025 del Carnevale di Solofra in provincia di Avellino, in particolare sabato 22, domenica 23 e venerdì 28 febbraio 2025 e sarà organizzato dalla locale Pro Loco. Previsti tanti eventi che creeranno una bella atmosfera di festa e divertimento. Non mancheranno momenti di intrattenimento, spettacoli musicali e performance artistiche che renderanno ogni giornata del Carnevale di Solofra un’esperienza indimenticabile. Il programma completo. Il Carnevale di Solofra.

Il Gran Carnevale di Maiori ed i suoi spettacolari Carri: il carnevale della Meraviglia in Costiera

Dal 23 Febbraio al 9 Marzo 2025 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 51° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura, e che quest’anno ha scelto il tema “La Meraviglia” e promette di sorprendere il pubblico con spettacoli e scenografie mozzafiato. Previste quattro le sfilate dei carri allegorici e poi spettacoli musicali, eventi culturali e iniziative per ragazzi che animeranno il grande evento fino al 9 marzo.Gran Carnevale

A Baronissi la grande festa del Gran Carnevale 2025

Dal 16 febbraio al 4 marzo 2025 a Baronissi nel salernitano ci sarà la bella festa del Gran Carnevale 2025, un bel viaggio tra tradizione e divertimento che renderà felici adulti e bambini con tante giornate piene di eventi. Da domenica 16 Febbraio 2025 l’apertura ufficiale del Gran Carnevale 2025 in piazza mercato alle ore 10 con l’apertura del Villaggio di Carnevale con l’esposizione dei carri di carnevale e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale e poi la festa continua fino alle 18 con tanta animazione, balli giochi e dj e poi anche laboratori per la realizzazione di cartapesta e l’esposizione dei lavori degli alunni delle scuole. Una grande festa Gran Carnevale di Baronissi

Il Carnevale di Palma Campania 2025 con le famose Quadriglie. Tutte le date

Al via il bellissimo Carnevale 2025 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi da Sabato 8 Febbraio 2025 a Martedì 04 Marzo 2025. E anche quest’anno a Palma Campania una bella festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Di seguito le date dei principali eventi già annunciati dalla Fondazione. Il carnevale di Palma Campania è un carnevale storico e presenta alcune tappe significative e attese. Si inizia Sabato 8 Febbraio 2025 con la Canzone d’occasione, cui seguirà il Ratto del Gagliardetto che si terrà Domenica 16 Febbraio 2025. Tutte le date del Carnevale

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di febbraio 2025

Anche per febbraio mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

