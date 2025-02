Il Carnevale di Solofra 2025: 3 giornate di festa, colori e tradizione

Ph Facebook Proloco Solofra

A Solofra tre giornate di festa per il carnevale 2025 con anche una bella Sfilata di Carnevale con numerosi gruppi mascherati e poi il gran finale con Gran Raduno dei Carri Allegorici, con una bella sorpresa: l’esibizione esclusiva del Transformers Bumblebee, alto circa 4 metri

Si terrà per tre giorni l’edizione 2025 del Carnevale di Solofra in provincia di Avellino, in particolare sabato 22, domenica 23 e venerdì 28 febbraio 2025 e sarà organizzato dalla locale Pro Loco. Previsti tanti eventi che creeranno una bella atmosfera di festa e divertimento. Si inizia con la presentazione del carro allegorico ‘Città di Solofra’, che darà il via alle celebrazioni sabato 22 cui seguirà la Sfilata di Carnevale che vedrà la partecipazione di numerosi gruppi mascherati e carri allegorici che riempiranno le strade di Solofra di musica, colori e allegria.

Gran finale il 28 febbraio con il Gran Raduno dei Carri Allegorici, uno degli eventi clou, con una sfilata che culminerà con il conferimento delle targhe di partecipazione ai gruppi partecipanti. Non mancherà l’esibizione esclusiva del Transformers Bumblebee, alto circa 4 metri, in collaborazione con il circo di Mr. Orfei, che aggiungerà un tocco di magia e spettacolarità all’evento, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Tre giornate di festa, colori e tradizioni a Solofra

Non mancheranno momenti di intrattenimento, spettacoli musicali e performance artistiche che renderanno ogni giornata del Carnevale di Solofra un’esperienza indimenticabile.

Di seguito il programma degli eventi dell’Associazione Turistica Pro Loco di Solofra

Sabato 22 Febbraio 2025 – Ore 16:00 – Carro Città di Solofra – Evento di presentazione del carro allegorico “Città di Solofra”. Allestimento a cura di Michelangelo De Stefano, Ass. Caposolofra con la scuola di danza Another Dance di Marianna Liguori.

– Ore 16:00 – Carro Città di Solofra – Evento di presentazione del carro allegorico “Città di Solofra”. Allestimento a cura di Michelangelo De Stefano, Ass. Caposolofra con la scuola di danza Another Dance di Marianna Liguori. Domenica 23 Febbraio 2025 – Ore 11:30 – Sfilata di Carnevale – Parata carnevalesca con gruppi folkloristici e tanta allegria!

– Ore 11:30 – Sfilata di Carnevale – Parata carnevalesca con gruppi folkloristici e tanta allegria! Venerdì 28 Febbraio 2025 – Ore 18:00 – Gran Raduno di Carri Allegorici – Sfilata per le strade del centro cittadino e conferimento delle targhe di partecipazione. In esclusiva: Esibizione del Transformers Bumblebee alto circa 4 metri, in collaborazione con il circo di Mr. Orfei!

Maggiori informazioni: Ass. Turistica Pro Loco Solofra 0825 1831105

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.