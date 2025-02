Fiera del Bagagliaio & MercAntico a San Lorenzello (BN)

Ph Facebook Mercantico

Un weekend speciale nel borgo antico di San Lorenzello nel Sannio che ospita da oltre trent'anni Fiera di MercAntico, un evento dedicato all'antiquariato e modernariato

Due grandi eventi si uniscono per la prima volta sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 nello splendido borgo di San Lorenzello, un luogo ricco di storia, tradizione e magia. In questo speciale weekend si terranno infatti assieme la Fiera del Bagagliaio & MercAntico creando un connubio perfetto tra passato e presente, tra arte, creatività e rarità da scoprire.

Un weekend speciale nel borgo antico di San Lorenzello nel beneventano che ospita da oltre trent’anni la storica Fiera di MercAntico, un evento dedicato all’antiquariato e modernariato che dal 1991 richiama appassionati e collezionisti da tutta Italia. E per la prima volta, il 22 e 23 febbraio 2025, MercAntico si svolgerà assieme alla Fiera del Bagagliaio di Melizzano, il particolare evento che ci consente di passeggiare tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e pieno di oggetti di ogni tipo tra tesori nascosti e oggetti unici.

La città della ceramica con due fiere tra antiquariato, modernariato, tesori nascosti e oggetti unici

Il borgo di San Lorenzello, conosciuto per la sua antica tradizione della ceramica ed è un luogo affascinante del Sannio. Per in questo speciale weekend ospiterà entrambe le fiere e, per le strette e caratteristiche vie del paese, si potranno ammirare sia gli oggetti di antiquariato e modernariato della trentennale MercAntico che passeggiare tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e massimo un tavolo di appoggio con tanti oggetti di ogni tipo portati dai partecipanti della Fiera del Bagagliaio.

Troveremo abbigliamento, libri, giocattoli, strumenti musicali, oggetti d’arte, brocantage e tanto altro ancora assieme ai mobili e agli oggetti antichi e di prestigio. A San Lorenzello un weekend speciale da non perdere con due grandi eventi per la prima volta assieme.

