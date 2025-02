Masaniello: il Musical di Tato Russo al Teatro Politeama di Napoli con 50 artisti sul palco

© Ph Facebook Politeama Napoli 2

Solo pochi giorni per vedere “Masaniello” il grande Musical di Tato Russo con 50 artisti sul palco , uno spettacolo molto bello che celebra l’anima e la cultura napoletana, fondendo il fascino del ‘600 con la potenza narrativa del musical contemporaneo

Da 21 al 23 febbraio 2025 al Teatro Politeama di Napoli arriva “Masaniello” il grande Musical di Tato Russo con 50 artisti sul palco. In particolare, Francesco Boccia sarà Masaniello, Federica De Riggi la passionale Bernardina, Lello Giulivo interpreterà don Giulio Genoino, Aurelio Fierro jr. è Marco Vitale, mentre Roberto Del Gaudio rappresenterà il Viceré.

Una bella e particolare opera teatrale, che incarna il sogno di riscatto appartenente non solo a Napoli, ma a tutte le società oppresse.

Uno spettacolo che fonde il fascino del ‘600 con la potenza narrativa del musical

Il Masaniello che sarà a febbraio al Politeama di Napoli vede le musiche originali di Tato Russo, Patrizio Marrone e Mario Ciervo che, sotto la direzione musicale del maestro Enzo Campagnoli, musiche che avvolgono lo spettatore in melodie indimenticabili. Completano il Musical le coreografie di Ettore Squillace, i sontuosi costumi firmati da Giusi Giustino e le scenografie mozzafiato di Tonino Di Ronza che trasformano il palcoscenico in una Napoli vibrante, fatta di vicoli carichi di vita e mercati animati.

Un’opera da non perdere che celebra l’anima e la cultura napoletana, fondendo il fascino del ‘600 con la potenza narrativa del musical contemporaneo. Un viaggio emozionante dove storia, musica e passione si incontrano per creare uno spettacolo indimenticabile.Masaniello il Musical sarà sottotitolato in italiano e inglese.

Prezzi e settori:- Poltrona: euro 48.00- Palco 1° liv: euro 44.00- Palco 2° liv: euro 38.00- Palco 3° liv: euro 28.00

Biglietti disponibili al botteghino del teatro Augusteo, al botteghino del Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo (salvo disponibilità)

Anche presso le rivendite autorizzate e online anche su Ticketone.

