Aperitivo Artistico nel Complesso di Santa Maria la Nova: Arte, Mistero e Gusto nel Cuore del Centro Storico

© Nomea

Un’Esperienza Sensoriale tra Storia e Leggenda nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 22 febbraio 2025, il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova apre le sue porte per un’edizione dell’Aperitivo Artistico di NOMEA, un happening creativo che trasporterà gli ospiti in un viaggio multisensoriale tra musica, teatro e danza. Un’occasione unica per scoprire le leggende e i segreti di uno dei luoghi più affascinanti della città, tra suggestioni medievali e tracce di un mistero irrisolto: la possibile sepoltura di Vlad III di Valacchia, il vero Dracula.

Musica, Narrazione e Danza: Un Viaggio nelle Atmosfere del Passato

L’evento si aprirà con una performance musicale: le note di un violino risuoneranno nelle sale del complesso, avvolgendo gli ospiti in un’atmosfera senza tempo. A seguire, il noto attore Giovanni Del Monte accompagnerà il pubblico con una narrazione tra storia e mito, raccontando aneddoti affascinanti legati al sito e al suo legame con il leggendario Dracula. Il momento culminante sarà una coreografia suggestiva ispirata alla colonna sonora del film Dracula, eseguita da due ballerine che renderanno ancora più intensa l’esperienza visiva e emotiva di questa serata unica.

Il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova è da tempo al centro di un’affascinante teoria storica: un gruppo di ricerca italo-rumeno ritiene che proprio qui si possano trovare tracce della tomba perduta di Vlad III di Valacchia, il personaggio che ha ispirato il mito di Dracula. Alcuni indizi derivano dal misterioso “Codice La Nova”, un antico manoscritto che sembrerebbe contenere riferimenti criptici sulla sepoltura del condottiero. Durante l’evento, gli ospiti potranno immergersi in questo enigma, scoprendo leggende e studi che rendono il sito ancora più intrigante. L’esperienza non si concluderà solo con l’arte e la storia: per chiudere in bellezza, gli ospiti potranno gustare un assaggio di pasta artigianale e patate, accompagnata da un calice di vino locale, offerto da Pastena, rinomato punto di riferimento gastronomico situato a pochi passi dal complesso.

Aperitivo Artistico nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Quando: Sabato 22 febbraio 2025

Sabato 22 febbraio 2025 Dove: Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Orari e turni di accesso: Turno A: 17:30 – 18:30 (biglietteria dalle 17:00) Turno B: 19:30 – 20:30 (biglietteria dalle 19:00) Turno C: 21:30 – 22:30 (biglietteria dalle 21:00)

Prezzo biglietto: Adulti: 20€ (consumazione + visita + performance artistiche) Ragazzi 6-17 anni: 10€ (visita + performance artistiche) Bambini 0-5 anni: Gratis

Prenotazione obbligatoria: Solo tramite WhatsApp al 3756139180

Solo tramite Maggiori informazioni: www.nomeaeventi.it

Contenuto sponsorizzato #adv