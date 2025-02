Donne di fede, carità e speranza: Visite guidate Gratuite nei Conventi e nei Monasteri di Napoli

A Napoli 77 visite guidate e 18 incontri musicali tutti gratuiti per il Giubileo 2025 con otto itinerari alla scoperta delle figure femminili che hanno lasciato un’impronta profonda nella città partenopea, aprendo la strada a nuove forme di accoglienza e solidarietà

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Organizzato dal Comune di Napoli il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Fa parte del progetto anche il Pellegrinaggio di riconciliazione che toccherà le Chiese Gesù Nuovo, Santi Filippo e Giacomo, San Giorgio Maggiore e la Porta Giubilare del Carmine, in programma il 23 settembre, dalle 18.00 alle 19.30. L’evento è curato dalla professoressa Adriana Valerio in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli.

8 itinerari per scoprire le donne che hanno lasciato un’impronta profonda a Napoli

Con le visite ai monasteri, conventi e antichi luoghi di assistenza, gli 8 itinerari proposti seguiranno, per tutto il 2025, le tracce di un passato che continua a illuminare il presente. Un viaggio che porta alla riflessione e al rinnovamento interiore, ispirato al tema del Giubileo: la speranza.

“Donne di fede, carità e speranza” è solo il primo degli eventi che, assieme alla Curia di Napoli, il Comune ha organizzato per celebrare l’anno giubilare nella nostra città in maniera laica oltre che sotto l’aspetto spirituale. Un progetto che mette insieme storia, arte e spiritualità con visite ai luoghi legati alla storia di Napoli, ma che sono significativi anche per l’oggi perché il senso del Giubileo è quello di riflettere su temi attuali.

Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli: gli eventi da febbraio ad aprile 2025

Gli eventi sono tutti gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria da inviare all’indirizzo mail circuitoarte.assculturale@gmail.com

13 febbraio Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata

13 febbraio Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli

14 febbraio Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno

15 febbraio Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo

16 febbraio Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara

27 febbraio Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme

28 febbraio Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara

01 marzo Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato

13 marzo Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata

13 marzo Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli

14 marzo Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno

15 marzo Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo

27 marzo Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme

28 marzo Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara

30 marzo Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara

10 aprile Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata

10 aprile Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli

11 aprile Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno

12 aprile Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo

24 aprile Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme

26 aprile Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato

27 aprile Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara

