Borgo d’oro degli innamorati Agropoli: 3 Giorni di Eventi Romantici

Una bella festa per tre giorni nel centro antico di Agropoli che sarà pervaso da un’atmosfera romantica tra storia, cultura, e momenti indimenticabili, grazie a un ricco programma di eventi e attività gratuite. Si chiude domenica con il concerto del compositore Roberto Colella frontman della band partenopea La Maschera.

Tre giorni di festa nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 2025 nel Centro storico di Agropoli per la festa più romantica dell’anno. Tutta la zona antica di Agropoli diventa il “Borgo d’oro degli innamorati”, per ospitare le coppie per un weekend d’amore in uno scenario da sogno.

Nel centro antico della città, che si trova una rupe a picco sul mare, ci sarà un ricco programma di eventi a tema gratuiti da venerdì 14 febbraio fino a domenica 16 febbraio 2025 tra musica e spettacoli che si ispireranno al mito della Regina Verde che attende il ritorno del suo amato pescatore.

Tra le varie attrazioni non mancherà il suggestivo “tunnel dell’amore“ e la “panchina dell’amore“ mentre in piazza Madonna di Costantinopoli, saranno organizzati spettacoli ed eventi gratuiti per grandi e bambini. Un bell’evento che vuole destagionalizzare il turismo e supportare le attività commerciali e ricettive, creando un’ulteriore attrattiva sul territorio anche in bassa stagione.

Ad Agropoli il “Borgo d’oro degli innamorati” 2025

Programma di Massima

Venerdì 14 febbraio 2025

Ore 17.00 – Inaugurazione ufficiale- Cerimonia di apertura sugli scaloni Ennio Balbo, accompagnata da un emozionante flash mob a tema romantico.

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 – Passeggiata romantica- Un percorso illuminato da decorazioni a tema, il suggestivo “Tunnel dell’Amore” e la famosa Panchina dell’Amore, perfetti per scattare foto ricordo.

Dalle ore 20.00 in poi – Cena a lume di candela – Numerosi ristoranti agropolesi proporranno menu speciali per le coppie, offrendo una serata intima e indimenticabile.

Sabato 15 febbraio 2025

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Racconti della Regina Verde – Ogni ora, con partenza dalla Panchina dell’Amore e tappa successiva alla Porta d’ingresso al centro storico, attori locali narreranno il mito della Regina Verde, una storia d’amore legata alla tradizione agropolese.

Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 – Tour romantico in navetta – Una navetta dedicata alle coppie offrirà un tour panoramico di Agropoli, con sosta finale nel centro storico, dove sarà stappata una bottiglia di spumante per brindare all’amore.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Performance itineranti – Artisti di strada, musicisti e poeti d’amore animeranno i vicoli storici, regalando emozioni uniche.

Domenica 16 febbraio 2025

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Passeggiata guidata panoramica – Visita gratuita al borgo antico, con tappe al Castello Angioino-Aragonese, alla Chiesa Madonna di Costantinopoli e ai punti panoramici più suggestivi.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Racconti della Regina Verde – Ogni ora, attori locali guideranno i partecipanti in un viaggio tra mito e romanticismo, con partenza dalla Panchina dell’Amore e sosta alla Porta d’ingresso al centro storico.

Ore 19.00 – Concerto di chiusura di Roberto Colella frontman della band La Maschera .- Sul Belvedere di Costantinopoli, un’esibizione musicale live con vista mozzafiato sul mare, per concludere il weekend in modo indimenticabile.

Attrazioni permanenti durante l'evento – "Tunnel dell'Amore" e "Panchina dell'Amore", decorati con luci e cuori per momenti unici.- Installazioni artistiche e luminose nei vicoli storici per un'esperienza romantica immersiva.

