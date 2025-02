Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 13 al 16 febbraio 2025

Ph Facebook Gran Carnevale Maiorese

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

Salerno in Love: 4 giorni di festa sul Lungomare di Salerno per la festa degli innamorati

Da Giovedì 13 a Domenica 16 Febbraio 2025, dalle ore 10 alla mezzanotte, sul bellissimo Lungomare di Salerno si terrà Salerno in Love per celebrare tutti assieme la festa di San Valentino, la festa più romantica dell’anno. A Salerno in Love, oltre ad una atmosfera romantica, ci saranno anche tanti eventi, installazioni per realizzare fotografie particolari, vari tipi di iniziative e spettacoli, tante degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze. Salerno in Love

Sagra della Purpett e Pastenaca e Festa di San Valentino a San Valentino Torio

Anche quest’anno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio in provincia di Salerno dal 12 al 16 febbraio 2025 per la nona edizione di Saint Valentine in Love, una manifestazione che celebra l’amore attraverso un ricco programma di eventi religiosi, culturali e gastronomici. La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con 5 giorni di eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme. La Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca è in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, Festa a San Valentino Torio

Teatro in Jazz, i grandi interpreti del Jazz nel Teatro Comunale di Caserta

Fino al 4 Aprile a Caserta la bella rassegna Teatro in Jazz con importanti concerti con grandi musicisti del Jazz nel Teatro Comunale. Previsti sei grandi concerti con importanti musicisti tra cui Fabrizio Bosso, Danilo Rea , Peppe Servillo, Pietro Condorelli, Gegè Telesforo, Daniela Tenerini e tanti altri grandi artisti. Teatro in Jazz a Caserta

Jazz & Baccalà: ottimo cibo e concerti di Jazz al Teatro Summarte

Dal 16 novembre 2024 al 21 febbraio 2025 ritorna la rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, con tanti concerti abbinati, per chi vuole, ad ottimi piatti di baccalà. Una rassegna particolare che presenta una magica unione tra musica e gusto per regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Previsti 4 concerti con grandi esponenti del jazz. Jazz & Baccalà:

Sagre, feste e sfilate di Carnevale nel weekend in Campania

Il Carnevale di Palma Campania 2025 con le famose Quadriglie: le date

Note le date degli eventi del bellissimo Carnevale 2025 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi da Sabato 8 Febbraio 2025 a Martedì 04 Marzo 2025. E anche quest’anno a Palma Campania una bella festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Tutti gli eventi. Carnevale di Palma Campania 2025

A Baronissi la grande festa del Gran Carnevale 2025

Dal 16 febbraio al 4 marzo 2025 a Baronissi nel salernitano ci sarà la bella festa del Gran Carnevale 2025, un bel viaggio tra tradizione e divertimento che renderà felici adulti e bambini con tante giornate piene di eventi. La festa inizia domenica 16 Febbraio 2025 con l’apertura ufficiale del Gran Carnevale 2025 in piazza mercato alle ore 10 con l’apertura del Villaggio di Carnevale con l’esposizione dei carri di carnevale e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale e poi la festa continua fino alle 18 con tanta animazione, balli giochi e dj e poi anche laboratori per la realizzazione di cartapesta e l’esposizione dei lavori degli alunni delle scuole. Una grande festa che si terrà dalle ore 10 alle ore 18. Gran Carnevale di Baronissi 2025

Gran Carnevale di Maiori ed i suoi Carri: il carnevale della Meraviglia in Costiera

Dal 23 Febbraio al 9 Marzo 2025 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 51° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura, e che quest’anno ha scelto il tema “La Meraviglia” e promette di sorprendere il pubblico con spettacoli e scenografie mozzafiato. Previste quattro le sfilate dei carri allegorici e poi spettacoli musicali, eventi culturali e iniziative per ragazzi che animeranno il grande evento fino al 9 marzo. Gran Carnevale di Maiori

“Camminando Vic’ Vic” a Campagna itinerario gastronomico alla scoperta dei sapori locali

A Campagna la II edizione di “Camminando Vic’ Vic” una grande festa del buon cibo locale che si svolgerà sabato 15 febbraio 2025 dalle 19 nel centro storico. Per “Camminando Vic’ Vic” a Campagna una bella serata di festa nel centro storico con Artisti di Strada per tutte le vie del borgo e altri eventi, ma l’attrazione principale sarà l’’itinerario enogastronomico che coinvolgerà diverse attività ristorative della città. “Camminando Vic’ Vic”

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Visite guidate ed Eventi da non perdere in Campania

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

Raccontare i cantieri: visite straordinarie ai cantieri di restauro Parco archeologico Pompei

Fino al 17 aprile 2025 torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. L’evento, alla sua quarta edizione, consentirà ogni giovedì alle ore 11, ai possessori della MyPompeii Card la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso. Raccontare i cantieri

Close Up Cantieri: al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Fino al 27 marzo nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close Up Cantieri che permetterà ai visitatori di entrare nelle domus e nei luoghi in cui sono in corso dei lavori di restauro. dialogando con gli archeologi e i tecnici impegnati nelle attività di restauro e manutenzione Close Up Cantieri a Ercolano

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Tre appuntamenti in Campania: 15 settembre in Piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta, il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli ed infine alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

SereNata a Napoli: Serena Rossi torna sul palco con il suo omaggio alla città

Il primo grande show teatrale di Serena Rossi: SereNata a Napoli un evento unico il 7 e l’8 maggio 2025, con Serena Rossi, una delle artiste più amate del panorama italiano, che torna finalmente sul palco con il suo primo show teatrale: SereNata a Napoli,

Le mostre e i luoghi da non perdere vicino Napoli e in Campania

Alla Reggia di Caserta la grande mostra Metawork”, con 60 opere di Michelangelo Pistoletto

Fino al 30 giugno 2025 alla Reggia di Caserta, negli spazi della Gran Galleria, ci sarà la mostra “Metawork” con oltre sessanta opere di Michelangelo Pistoletto. Un grande evento che per sette mesi ci permetterà di esplorare le riflessioni rivoluzionarie dell’artista su arte e società offrendo un viaggio nel concetto visionario di “metamorfosi” e “interconnessione”. Michelangelo Pistoletto

Il Sogno del Pittore: la pittura dell’Ottocento Napoletano alla Casina Vanvitelliana

Fino al 31 gennaio alla Casina Vanvitelliana la mostra “Il sogno del pittore” un viaggio straordinario tra opere provenienti da collezioni pubbliche e private, con i capolavori di artisti come Gigante, Morelli, Toma, Palizzi, Gemito e Pitloo, nonché esponenti della Scuola di Posillipo e di Resina. Il Sogno di un pittore

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

