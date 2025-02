San Valentino 2025 a Napoli: Guida Completa agli Eventi in Città e in Campania

Ph facebook Saint Valentine in Love

Venerdì 14 febbraio 2025 è la festa di San Valentino, un San Valentino speciale con tanti appuntamenti per le coppie non solo a Napoli, per passare assieme alla persona cara una giornata diversa. E alcuni musei e luoghi d’arte propongono il 2×1

Una giornata diversa Venerdì 14 febbraio 2025, per un San Valentino con tanti eventi da non perdere che ci faranno passare un po di tempo assieme alla persona cara per farci scoprire e vivere Napoli, la città dell’amore. Di seguito gli eventi da non perdere per venerdì 14 febbraio 2025 a Napoli ed anche qualcuno in Campania

Gli eventi a Napoli città per San Valentino

“Prossima Fermata, Amore”: weekend di San Valentino al Museo di Pietrarsa

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025, al Museo di Pietrarsa una serata romantica dedicata alle coppie. “Prossima Fermata, Amore” è un’esperienza immersiva tra una cena esclusiva e spettacolo teatrale interattivo Prossima Fermata, Amore

San Valentino tra le stelle a Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Il 14 febbraio 2025, dalle ore 19 un evento molto particolare all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. La notte di San Valentino in città ad osservare le stelle. San Valentino tra le stelle

Venerdì 14 febbraio Igor Levit al Festival Pianistico del Teatro di San Carlo

Venerdì 14 febbraio Igor Levit al Teatro di San Carlo per il IV Festival Pianistico con quattro grandi artisti internazionale: Daniil Trifonov, Jean-Paul Gasparian, Igor Levit e Elena Bashkirova. Festival Pianistico

A teatro a vedere Carlo Buccirosso con “Il vedovo allegro”

Carlo Buccirosso a Napoli con il suo “Il vedovo allegro” al teatro Cilea dal 13 al 16 febbraio. Una nuova commedia che ci mostra le divertenti avventure di un vedovo particolare. “Il vedovo allegro”

Tante risate con Peppe Iodice all’Augusteo con “Ho visto Maradona”

Peppe Iodice sarà dal 14 al 23 febbraio al teatro Augusteo con il suo nuovo spettacolo “Ho visto Maradona” che racconta cosa accadrebbe se si potesse morire per un giorno solo. Peppe Iodice

Al Mercadante l’Edipo Re di Sofocle, per la regia di Andrea De Rosa

Dal 5 al 18 febbraio al Mercadante L’Edipo Re di Sofocle per la regia di Andrea De Rosa, spettacolo che ha già avuto un grande successo nel debutto al Pompei Theatrum Mundi Edipo Re di Sofocle

A Bagnoli una rassegna cinematografica gratuita dal titolo “L’uomo e la bestia”

Anche il 14 febbraio al Cineteatro La Perla di Bagnoli una bella rassegna cinematografica gratuita dal titolo “L’uomo e la bestia” con 17 film che affrontano il rapporto fra umani e animali nel cinema. “L’uomo e la bestia“

A Napoli ritorna il Nauticsud con oltre 600 imbarcazioni in esposizione

Anche il 14 febbraio a Napoli la 51° edizione del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli con oltre 600 imbarcazioni con più di 200 espositori per circa 500 brand presenti. A Napoli Nauticsud

Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor con milioni di mattoncini colorati

Con i bimbi al Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli, un bell’evento per i bambini e per tutta la famiglia. Disponibili milioni di mattoncini Lego, e tanto altro, in oltre 3000 metri quadri al coperto per giocare e divertirsi. Brick Live Napoli

In ascensore al Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

A cena in uno dei tanti ristoranti stellati a napoli e in Campania nella Guida Michelin 2025

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

Una pizza in uno dei tanti locali della Campania tra le migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Una cena in una delle Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

Una giornata tra le Migliori Mostre d’Arte a Napoli di questo periodo

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Gli eventi vicino a Napoli e in Campania per San Valentino

Salerno in Love: quattro giorni di festa sul Lungomare di Salerno per la festa degli innamorati

Da Giovedì 13 a Domenica 16 Febbraio 2025, dalle ore 10 alla mezzanotte, sul bellissimo Lungomare di Salerno si terrà Salerno in Love per celebrare tutti assieme la festa di San Valentino, la festa più romantica dell’anno. A Salerno in Love, oltre ad una atmosfera romantica, ci saranno anche tanti eventi, installazioni per realizzare fotografie particolari, vari tipi di iniziative e spettacoli, tante degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze. Salerno in Love

Festa di San Valentino nella città degli Innamorati, San Valentino Torio

Anche quest’anno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio in provincia di Salerno dal 12 al 16 febbraio 2025 per la nona edizione di Saint Valentine in Love, una manifestazione che celebra l’amore attraverso un ricco programma di eventi religiosi, culturali e gastronomici. La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con 5 giorni di eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme. La Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca è in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, Festa a San Valentino Torio

