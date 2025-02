Saint Valentine in Love: cinque giorni di festa e una sagra a San Valentino Torio per la festa degli Innamorati

Ph facebook Saint Valentine in Love

Sagra della Purpett e Pastenaca e Festa di San Valentino nella città degli Innamorati, San Valentino Torio

Anche quest’anno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio in provincia di Salerno dal 12 al 16 febbraio 2025 per la nona edizione di Saint Valentine in Love, una manifestazione che celebra l’amore attraverso un ricco programma di eventi religiosi, culturali e gastronomici.

La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con 5 giorni di eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme.

Saint Valentine in Love dal 12 al 16 febbraio 2025, per la festa degli innamorati

Due feste da non perdere a San Valentino Torio:

Saint Valentine in Love inizia il 12 febbraio 2025alle 19 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand che saranno posizionati tra Piazza Santa Croce, via Matteotti, piazza Amendola e strade vicine . In serata avverrà l’ intronizzazione della Statua di San Valentino sul cuore gigante posto in piazza Amendola.

La Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca è in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, in Piazza Spera – San Valentino Torio, dalle ore 18.00 che si terrà a cura della Azione Cattolica della parrocchia di S.Giacomo Maggiore Apostolo di San Valentino Torio.. La Purpetta e’ Pastenaca, è una tradizionale polpetta a base di carote preparata secondo un’antica ricetta. Gli utili della Sagra saranno devoluti in beneficenza.

La città sarà per tutta la festa piena di stand eno-gastronomici e artigianali e ci saranno percorsi dedicati ai partecipanti che vogliono visitare la città e poi le tante Luminarie a Tema dell’amore disposte tra piazze e strade. Non mancheranno tanti eventi musicali, balli e presentazioni di libri sul tema dell’amore. Tutta la manifestazione è gratuita e aperta a tutti.

Tutti i numerosi eventi civili previsti nei giorni dal 12 al 16 febbraio 2024 per la festa sono riportati, girono per giorno sulla pagina Facebook Ufficiale alla voce PROGRAMMA CIVILE.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.