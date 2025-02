Mina Settembre 3: le anticipazioni della 6° e ultima puntata del 16 febbraio 2025

© RAI TV

Termina domenica 16 febbraio la 3 serie Tv di Mina Settembre sempre girata a Napoli, e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, che vede come protagonista Serena Rossi

Domenica 16 febbraio 2025 su Rai 1 in prima serata, ci sarà la 6 ed ultima puntata della 3° serie TV di Mina Settembre con Serena Rossi come protagonista . E la città partenopea fa sempre da sfondo alle avventure dell’assistente sociale Mina tratte dai racconti di Maurizio De Giovanni.

Anche la terza stagione ci porterà tra le vicende personali e professionali di Mina Settembre e dei suoi due amori, l’attuale compagno il ginecologo del Consultorio dove Mina lavora, Domenico (Giuseppe Zeno) e l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti). Non mancheranno la zia Rosa che vive oramai con lei (Marisa Laurito), Viola (Ludovica Nasti) la ragazzina che Mina vuole in affido ed anche le sue amiche del cuore, Titti e Irene, interpretate da Valentina D’Agostino e Christiane Filangieri.

Questa terza stagione, sempre girata a Napoli, presenta 12 episodi in totale e anche la terza serie raggiugne record di ascolti: la prima puntata ha raggiunto un record per i telespettatori collegati a RAI 1 che sono stati più di 4.600.000 e, record anche per la seconda con 4.343.000 telespettatori, per la terza con 4.470.000 spettatori e per la quarta con una media di 4.459.000 spettatori.

Anticipazioni dell’ultima puntata di Mina Settembre 3 di domenica 16 febbraio

L’inizio della terza stagione ci ha presentato i cambiamenti che sono avvenuti nella vita di Gelsomina (Mina) Settembre: ha perso la madre ed ha sposato Domenico civilmente e Viola è entrata a far parte della sua famiglia e ora sono in corso le pratiche per l’affidamento. Per quanto riguarda la sua movimentata vita da assistente sociale Mina è sempre alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri e con tanti casi da risolvere. Nell’ufficio di Mina è arrivata Fiore, una nuova assistente sociale da poco giunta a Napoli che, con il suo entusiasmo e la sua energia positiva, diventa subito amica di Mina.

In particolare, nella sesta e ultima puntata, che ci presenta gli episodi 11 (La scemità degli uomini) e 12 (La profezia del ciuccio) Fiore farà la sua scelta e finalmente ci sarà il matrimonio ”vero” tra Mina e Domenico. Si inizia da Eddy, il vero e unico amico ed ex ragazzo di Viola, che viene trovato da Mina e Irene ad una fermata dell’autobus, completamente ubriaco: le due donne tornando di sera dal locale capiscono che il ragazzo è crollato e si è rifugiato nell’alcol come tanti giovani della sua età. Nel frattempo, Fiore è andata a Palermo ad accompagnare la donna che aveva soccorso e che diceva di aver ‘perso il marito’ e, nella ragazza. Qui è scattato qualcosa ed ha capito ciò che conta davvero ed ora sa con certezza cosa deve fare e con quale dei due uomini dividere la sua vita. A Casa di Mina c’è fermento perché Zia Rosa si è resa conto che è saltata la location per le nozze “vere” di Mina e Domenico, e va nel panico. A questo punto coinvolge tutti nel trovare un nuovo locale e coinvolge Domenico, Rudy e Rosaria nella ricerca del luogo ideale, L’ultimo episodio chiude la terza stagione con tutte le storie che erano rimaste appese. Il matrimonio e i suoi preparativi rendono tutti nervosi, a cominciare da Zia Rosa, e la situazione con Viola si complica sempre di più. Nel frattempo la ragazza ritrova in una ragazza riconosciuta in un grande magazzino, la sua amica più cara di quando stava nella Casa-famiglia. Viola non si convince di quello che questa le racconta e scopre che è sfruttata dal fidanzato e la convince a scappare con lei ed a rifugiarsi a casa di Mina. Naturalmente Mina si mette subito all’opera per aiutare la ragazza. E finalmente arriva il giorno del matrimonio con la chiesa piena e tanti ospiti: il luogo ideale per Viola che, prima che la cerimonia inizi, fa un annuncio importante. Anche Fiore fa la sua scelta di vita aiutata da Mina.

Tutte le puntate di Mina Settembre possono essere riviste su RaiPlay

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.