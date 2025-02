Incontri gratuiti nel Parco della Gaiola a Napoli per esplorare il legame tra Uomo, Natura e Mare

© Napoli da Vivere

Incontri tematici e gratuiti alla Gaiola a Napoli di divulgazione di filosofia, scienza, archeologia, ecologia con laboratori esperienziali e visite guidate per esplorare il legame tra Uomo, Natura e Mare

Dal 15 febbraio all’8 marzo 2025 a Napoli presso il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, si terranno 4 incontri gratuiti per la rassegna “Uomo in Mare“, dialoghi e pratiche eco-filosofiche nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. Un bel viaggio tra Filosofia e Scienza per educare ad una funzionale consapevolezza e sensibilità ecologica.”

Quattro interessanti incontri tematici di divulgazione di filosofia, scienza, archeologia, ecologia con laboratori esperienziali e visite guidate, per esplorare il legame tra Uomo, Natura e Mare che si terranno presso lo straordinario Parco Sommerso di Gaiola di Napoli. L’iniziativa è curata dal dott. Enrico De Luca, del Master in Consulenza Filosofica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e vedrà la partecipazione di altri relatori.

“Uomo in Mare“- programma degli incontri tematici

Gli eventi si svolgeranno dalle 10:00 alle 14:00 presso il CeRD – Centro Ricerca e Divulgazione del Parco Sommerso di Gaiola con il seguente programma:

15 febbraio 2025 – Meraviglia/Paura: il legame emozionale tra l’Uomo e la Natura;

22 febbraio 2025 – Armonia/Ciclicita’: l’armonia con la Natura, il ciclo della vita;

1 marzo 2025 – Saggezza/Accettazione: la saggezza del Mare, l’accettazione dell’imprevedibile;

8 marzo 2025 – Fragilita’/Relazione: la relazione tra Uomo e Ambiente, la fragilità del Mare.

Il Parco Sommerso di Gaiola è uno dei siti naturalistici ed archeologici più suggestivi della Campania, e organizza questa speciale iniziativa culturale che si svolgerà i sabati mattina tra febbraio e marzo per sensibilizzare il pubblico ad una funzionale consapevolezza ecologica, analizzando l’ancestrale relazione tra Uomo e Mare e come questa si sia trasformata nel tempo.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti, su prenotazione obbligatoria esclusivamente online. Un’occasione per tutti per riflettere sulla delicata relazione che da sempre unisce Uomo e Mare. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Mare di Inverno” promosso dal CEA – Centro Educazione Ambientale della Rete INFEA, con il contributo della Regione Campania.

Maggiori informazioni e prenotazioni: “Uomo in Mare: Dialoghi e Pratiche Ecofilosofiche nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola”

